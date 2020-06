Widerstand statt Anpassung

Zeitschrift »Arbeiterfotografie« »Immenses Potential« – Richard Hiepe 1978

Die »Gruppe Tendenzen Berlin«, die ihre Werke seit 2014 auf der jährlichen Rosa-Luxemburg-Konferenz dieser Zeitung präsentiert, steht in einer in München begründeten Tradition. Dort schlossen sich in den 60er Jahren Künstlerinnen und Künstler zusammen, die den marktorientierten Kunstverhältnissen kritisch gegenüberstanden. Sie lehnten Werke ab, die gesellschaftliche Probleme ignorierten, einem sinnfreien Ästhetizismus huldigten, schönen Schein produzierten. Ein gemeinsames Anliegen war es, Arbeiter in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit zu erfassen; ein anderes, anspruchsvolle Kunst nicht den Herrschenden zu überlassen.

Spiritus Rector der Münchener Gruppe »Tendenzen« und ihrer gleichnamigen Zeitschrift war der Kunstwissenschaftler Richard Hiepe, der 1998 im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb. Heute vor 90 Jahren wurde er geboren – ein Anlass, an sein Engagement und seine wissenschaftlichen Leistungen zu erinnern, die ihre Aktualität nicht verloren haben.

Am 30. Juli 1973 veröffentlichte der Hamburger Maler Hans Platschek im Spiegel eine Rezension über Hiepes bei C. Bertelsmann erschienenes Buch »Die Kunst der neuen Klasse«. »Unter Realismus«, schrieb Platschek, »versteht Hiepe natürlich eine Kunst mit gesellschaftlichem Obligo, eine sozialistische oder engagierte der politischen Obertöne. Sie ruft, im Westen, noch immer die fixe Idee hervor, außer Stalinbildern und Traktoristen im Sonnengold hätte sie nichts zustande gebracht.« Das soll ja heute – fast 50 Jahre später – bei manchem noch immer so sein.

Die Entwicklung ist längst darüber hinweggegangen. In einem dogmatischen Verständnis des »Sozialistischen Realismus« sah Hiepe schon damals eine unzulässige Einengung des Realismusbegriffs. Ganz im Sinne von Brecht plädierte er für Weite und Vielfalt – ein Begriffspaar, das in jenen Jahren auch in die DDR-Kulturpolitik Eingang fand.

Höhepunkte engagierter Kunst waren für Hiepe etwa der streitbare Realismus der Weimarer Zeit, die Bilder von Otto Dix und George Grosz, die Fotomontagen John Heartfields, die Fresken Diego Riveras. Plakate aus Kuba gehörten für ihn genauso selbstverständlich in diese Reihe wie die neue Kunst der DDR. Der Sozialismus hatte in den Künsten sehr viel mehr aufzuweisen als Schönfärberei, und Hiepe war ein Verbündeter der Protagonisten, auch in deren Auseinandersetzungen mit Funktionären, die gesellschaftliche Widersprüche als Makel und nicht als Antrieb zum Handeln begriffen.

Nach Hiepes Tod erinnerte die damals recht verdienstvolle Zeitschrift Arbeiterfotografie, die leider bald danach auf gefährliche Irrwege geraten sollte, an seine Überlegungen zum Verhältnis von Wahrheitsanspruch und Subjektivität in der Fotografie. Peter Mönnikes würdigte in jenem Heft – 87. Ausgabe, 1999 – den mitreißend-optimistischen Theoretiker. Die Grabrede des Malers und Karikaturisten Guido Zingerl wurde dort ebenfalls veröffentlicht. Die Künstlergruppe Tendenzen sei entstanden, als in den 60ern »die Kruste des Ungegenständlichen aufbrach, als Mensch, Gesellschaft, Geschichte und Politik wieder in die Kunst zurückkehrten«. Kunststudenten hätten sich an den Akademien engagiert. Hiepe habe diskutiert, gelehrt, Denk- und Kunstanstöße gegeben. Eine Professur sei ihm, dem Kommunisten, verwehrt geblieben, aber er stehe damit in der Tradition der besten Geister unseres Landes. Tatsächlich waren ihm Lehraufträge an der Kunstakademie München, der Universität Osnabrück und der Kunsthochschule Braunschweig nach Berufsverbotsverfahren verweigert worden.

Zu seinen wichtigsten Publikationen gehören »Die Fotomontage. Geschichte und Wesen einer Kunstform« (1969), »Die Kunst der neuen Klasse« (1973) sowie »Widerstand statt Anpassung: deutsche Kunst im Widerstand gegen den Faschismus, 1933–1945« (1980). Hiepe beschäftigte sich mit Theorie und Praxis humanistischer Kunstanschauungen vom Klassizismus bis zur Gegenwart, mit dem Schaffen Renato Guttusos, Karl Hubbuchs, Willi Geigers und Pablo Picassos. Er arbeitete an Katalogen wichtiger Ausstellungen (»Riese Proletariat und große Maschinerie – zur Darstellung der Arbeiterklasse in der Fotografie von den Anfängen bis zur Gegenwart« oder »Dada – Photographie und Photocollage«).

Doch er war nicht nur Theoretiker. Als Initiator und Leiter der »Neuen Münchner Galerie« bereitete er Grafikeditionen vor, die auch für weniger bemittelte Käufer erschwinglich waren, und verhalf manchem Künstler, der nicht ins jeweils aktuelle Marktschema passte, zu öffentlicher Anerkennung.

Guido Zingerl hatte in seiner Grabrede einen Appell formuliert: »Texte, Artikel, Bücher, Analysen, Vorträge – ein immenses Potential Hiepeschen Geistes und Hiepescher Arbeit wartet heute, vergessen von aller Geschichte, überlagert von den Verwirrungen des Antikommunismus, den Verirrungen der Esoterik, wartet auf wissenschaftliche Aufarbeitung und Würdigung.« Den Auftrag sollten jüngere Kunstwissenschaftler annehmen.