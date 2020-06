Ausschuss ohne Beweismittel

Leonhard Foeger/REUTERS Hatte nicht viel mitzuteilen: Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache im U-Ausschuss (Wien, 4. Juni)

Am Freitag ist in Österreich der zweite Tag der Sitzungen des »Ibiza-Untersuchungsausschusses« ohne nennenswerte Erkenntnisse beendet worden. Einziges Resultat: Das wichtigste Beweisstück, das gesamte »Ibiza-Video«, steht den Ausschussmitgliedern nach wie vor nicht zur Verfügung. Erst am heutigen Montag soll eine vollständige Abschrift des Videos durchs Bundeskriminalamt angefertigt werden. Dann geht das brisante Material an die Staatsanwaltschaft Wien und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zur Prüfung. Dann ins Justizministerium, und erst danach an den U-Ausschuss.

Für den zweiten Ausschusstag waren eigentlich ÖVP-Großspenderin Heide Horten, der Waffenproduzent Gaston Glock und Novomatic-Chef Johann Graf geladen. Die drei Milliardäre würden – laut Aussagen des damaligen FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache auf dem im Juli 2017 auf Ibiza aufgenommenen Videos – diverse Parteien in Österreich schmieren. Alle drei sagten aus gesundheitlichen Gründen ab, woraufhin kurzfristig Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadić (Grüne) geladen wurden. Bei deren Befragung bestätigte sich das Bild von den einander misstrauenden Behördenvertretern der »Soko Tape« und der WKStA. Nach mehrmaligen Nachfragen musste Nehammer zugeben, dass er Justizministerin Zadić zwar von »Ermittlungserfolgen« berichtet hatte, dabei aber offenbar den Fund des Videos nicht erwähnte. Bereits Mitte April hatte die dem Innenministerium unterstellte »Soko Tape« das Video bei einer Hausdurchsuchung auf einer SIM-Karte gefunden. Die der Justizministerin Zadić von den Grünen unterstellte WKStA erfuhr davon erst Ende Mai – und zwar durch die Medien.

In der ersten Sitzung des »Ibiza-Ausschusses« am Donnerstag in der Wiener Hofburg war neben den beiden unfreiwilligen Hauptdarstellern der »Ibiza-Affäre«, Strache und seinem einstigen Parteikollegen Johann Gudenus, als erster Falter-Chefredakteur Florian Klenk befragt worden. Er ist einer der wenigen, der die rund siebenstündige Version des heimlich gefilmten Videos gesehen hat. Klenk sagte aus, er habe das brisante Material bereits drei Monate nach Zustandekommen der ÖVP-FPÖ-Regierung angeboten bekommen, also in etwa im Frühjahr 2018. »Eine sehr bekannte Persönlichkeit, die ich nicht erwartet hätte«, sei an ihn herangetreten und habe ihm ein Video angeboten, auf dem Strache beim Drogenkonsum zu sehen sei. Klenk lehnte ab. Erstmals ganz gesehen habe er das Video in den Redaktionsräumen der Süddeutschen Zeitung (SZ) in München, rund zwei Wochen vor der Veröffentlichung im Mai 2019.

Abseits der bekanntgemachten Ausschnitte seien die restlichen Stunden des Materials laut Klenk wenig ergiebig. Dass der Chefredakteur das Video kennt, die Mitglieder des U-Ausschusses es bis dato aber noch nicht gesehen haben, hat dennoch einen etwas faden Beigeschmack und war an den ersten beiden Sitzungstagen Gegenstand von Debatten. Mit fast zweistündiger Verspätung machte Strache im Anschluss in seinem Eingangsplädoyer deutlich, dass er »kaum Fragen beantworten« werde – und lieferte den gesamten Befragungszeitraum über Altbekanntes und ebenso Verschwurbeltes. Er habe keine vollständige Einsicht in die Ermittlungsakten, habe das Video nicht gesehen und ihm stehe daher »kein faires Verfahren« offen. Zu untermauern wusste er dies, indem er in Dauerschleife auf die Europäische Menschenrechtskonvention verwies, wonach allen – »also auch mir« – ein faires Verfahren zustehe.

Allgemein sei er, Strache, das Opfer und werde ans Tageslicht bringen, welche »Tätergruppe«, die »seit Jahren den Plan hatte, mich zu vernichten«, hinter dieser unsäglichen »Verleumdungskampagne« stecke. Strache ist sich sicher, das alles habe »Ursprünge in einem kriminellen Netzwerk«. Last but not least sei ihm an diesem Abend etwas ins Getränk gemischt worden – und die von SZ und Spiegel veröffentlichten Sequenzen seien »Zusammenschnitte, die völlig aus dem Kontext gerissen« wurden.

Nicht viel anders verlief die Befragung von Gudenus. Wahlweise verwies dieser auf den »vielen Wein«, der an jenem sagenumwobenen Abend in der Finca auf Ibiza geflossen sei, verweigerte die Aussage – oder konnte sich nicht mehr erinnern.