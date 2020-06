Demonstrativ vereint

imago images/Hans Lucas

Am Sonnabend nachmittag demonstrierten Hunderte Beschäftigte des Renault-Werks in Choisy-le-Roi im Großraum von Paris gegen die Schließungspläne der Konzernspitze. Ein Unternehmenssprecher hatte jüngst verkündet, rund 15.000 Arbeitsplätze würden weltweit gestrichen, 4.600 davon allein in Frankreich. Mit den Kollegen des Standortes in Choisy-le-Roi solidarisierten sich weitere Arbeiterinnen und Arbeiter anderer Renault-Werke des Landes sowie Delegationen verschiedener Gewerkschaften wie der CGT. (jW)