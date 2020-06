Bolsonaro für Austritt aus WHO

Adriano Machado/REUTERS Widerstand gegen Bolsonaro: Demonstration für Demokratie in Brasilia am Sonntag

Die Arbeiterpartei PT des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva unterstützt trotz der Covid-19-Pandemie Großdemonstrationen für Demokratie. Proteste organisierter Fußballfans für Demokratie waren für Sonntag in verschiedenen Städten Brasiliens angekündigt. Damit setzt sich die PT von anderen Oppositionsparteien ab, die empfohlen hatten, wegen der Ansteckungsgefahr nicht zu demonstrieren. »Wir von der Arbeiterpartei sind solidarisch mit denen, die an diesen Protesten teilnehmen und unter den Attacken leiden«, hieß es seitens der PT in Bezug auf die allgegenwärtige Repression der Staatsmacht.

Angesichts von Fällen schwerer Polizeigewalt in Brasilien hat das oberste Gericht des Landes Razzien in den Armenvierteln von Rio de Janeiro während der Coronapandemie untersagt. In seinem Urteil vom Freitag erklärte der Richter Edson Fachin, Razzien in den Favelas dürften für die Dauer der Pandemie nur in »absoluten Ausnahmefällen« und nur bei einer entsprechenden Genehmigung der Staatsanwaltschaft stattfinden. Am unverhältnismäßigen Polizeigewalt übte der Richter deutliche Kritik. Er bezog sich ausdrücklich auf den Fall des 14jährigen João Pedro Mattos Pinto, der am 18. Mai während eines Polizeieinsatzes in der Favela Salgueiro von Polizisten erschossen worden war. Offiziellen Angaben zufolge töteten Polizisten in Rio de Janeiro im vergangenen Jahr mehr als 1.800 Menschen. die Zahl der Fälle stieg um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Nach dem Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) droht derweil auch Brasilien mit einem solchen Schritt. Der extrem rechte Präsident Jair Bolsonaro warf der internationalen Organisation am Freitag »ideologische Voreingenommenheit« vor. Das Gesundheitsministerium veröffentlicht unterdessen keine Gesamtzahl der an Covid-19 Gestorbenen mehr; die regionalen Gesundheitsbehörden warfen der Regierung daraufhin vor, die vielen Opfer der Pandemie »unsichtbar« machen zu wollen. Bis Sonntag sind in Brasilien 676.494 Infektionsfälle und 36.044 Tote gezählt worden. (dpa/AFP/jW)