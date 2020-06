Der Generalsekretär aus der Glotze

imago/ZUMA/Keystone In die hohle Hand: Georges Marchais Anfang 1980

Georges Marchais, vor hundert Jahren geboren, vor 23 Jahren gestorben, wird in Frankreich so bald nicht vergessen sein. Das verdankt der Mann, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs (KPF) von 1972 bis 1994, allein seinen Fernsehauftritten.

Marchais beherrscht das Medium, indem er gegen dessen Regeln verstößt. Er spricht so, als säße er nicht vor einem hochempfindlichen Mikrofon, sondern stünde auf dem Marktplatz: laut, stoßweise, aber prägnant. Zwar hat er sich stets sorgfältig vorbereitet, aber ans Format hält er sich grundsätzlich nicht. Als in der Sendung »Cartes sur table« (Karten auf den Tisch), am 21. Januar 1980, der Journalist Alain Duhamel ihm mehrfach eine Frage zu stellen versucht, schiebt ihm Marchais schließlich ein Blatt Papier zu: »Hier, schreiben Sie Ihre Frage auf!«

Dieser aggressive Stil spaltet das Publikum. Im dritten Band seiner durchaus gehässigen »Histoire intérieure du parti communiste« (Interne Geschichte der Kommunistischen Partei; 1980–1986) schreibt der 1968 aus der Partei ausgetretene Historiker Philippe Robrieux, Marchais habe mit seinen Fernsehauftritten zwar die »jakobinischen« Intellektuellen erfreut, nicht aber die Stammwähler der KPF, nämlich die Facharbeiter, obwohl Marchais, gelernter Flugzeugmechaniker, selbst Facharbeiter ist. Zwar volksnah und jedem Theoretisieren abgeneigt, habe er, meint Robrieux, den Ton dieser bereits verkleinbürgerlichten Arbeiter, denen die Urlaubstageregelung wichtiger ist als die Weltrevolution, nicht mehr getroffen. Daran könnte etwas sein. Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 1981 zeigen einen Absturz um etwa ein Viertel auf 15,3 Prozent für Marchais, zehn Prozentpunkte hinter dem Kandidaten der Sozialisten, François Mitterrand.

Der erwähnte Auftritt aber – ein Jahr vor diesen Wahlen, die Mitterrand zum Präsidenten machen – sieht Marchais auf dem Höhepunkt seiner Wortgewalt. »Wenn wir die Imperialisten ihre Feinde abschlachten ließen, wären wir schöne Revolutionäre. Wir sind eine revolutionäre Partei!« ruft er. Die KPF stehe an der Seite aller »Friedenskräfte«, die sich in Kolonien und Vasallenstaaten ihrer Unterdrücker entledigen wollten. Ob sie auch an der Seite des Ajatollah Chomeini stehe, will der Journalist Jean-Pierre Elkabbach wissen. Es sei wohl klar, dass ihn mit Chomeini nichts verbinde, erwidert Marchais. Aber dass der Schah, dieser »Kater mit den blutigen Pfoten«, verjagt wurde, beglücke ihn. An den Journalisten gewandt, fügt er hinzu: »Monsieur Elkabbach, wir diskutieren nun schon zwanzig Jahre miteinander, und es geht einfach nicht in Ihr Köpfchen, dass auch ich ein Hirn habe. In Ihren Augen bin ich bloß ein Arbeiter.« Elkabbach, zutiefst verunsichert, will dem Studiopublikum das Klatschen verbieten: »Wir sind hier nicht im Tingeltangel!«

imago/ZUMA/Keystone »Ans Format hielt er sich grundsätzlich nicht« – Georges Marchais bei einem Fernsehauftritt im März 1981

Robrieux wendet ein, dass Marchais’ feuriger Internationalismus mit der damals migrantenfeindlichen Politik der Partei in eklatantem Widerspruch steht. So lässt an Heiligabend 1980 der kommunistische Bürgermeister von Vitry-sur-Seine, Paul Mercieca, ein Lager von Einwanderern aus Mali mit Bulldozern niederwalzen. Dieses Vorgehen kennen wir von anderen Politikern, etwa für die Lager von Calais, aber bedarf hier doch der ideologischen Rechtfertigung. Also verteidigt Marchais »meinen Freund Mercieca«, Migration sei Folge des Imperialismus; Einwanderung müsse gestoppt werden, um nicht noch mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit zu stoßen. Als Marchais 1985, angesichts des stärker werdenden Front National, vor dem »Krebs von Rassismus und Antisemitismus« warnt, ist ein Teil seiner alten Klientel bereits von diesem Krebs befallen. Und bald ist er mit sogar noch bedrohlicheren Umbrüchen konfrontiert.

Am 28. Dezember 1989 wird er im Fernsehen nach den Ereignissen in Rumänien befragt. Drei Tage zuvor ist der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu hingerichtet worden. Der Moderator Hervé Claude will von dem aus Marseille zugeschalteten Marchais wissen, wie es komme, dass er viermal, zuletzt 1984 in Rumänien Urlaub gemacht hat und dennoch nichts von den Untaten des Regimes gewusst haben will. Er antwortet ausweichend und verweist darauf, dass seine Partei, zusammen mit den Eurokommunisten Italiens und Spaniens, seit 1976 den Leninismus und damit auch das sowjetische Staatsmodell abgelehnt habe. Das ist allerdings nur zur Hälfte wahr, denn für ihn ist die Sowjetunion solange das Land der Zukunft geblieben, bis sie selbst keine mehr hatte. Doch danach fragt der Moderator nicht mehr, er schneidet Marchais mitten in seiner Erklärung das Wort ab.

Zeitlich zwischen seinem triumphalen Auftritt 1980 und der öffentlichen Demütigung 1989 findet sich eine einstündige Diskussion in der Sendung »L’Heure de vérité« (Die Stunde der Wahrheit). Es ist der 10. Juni 1982, die KPF ist seit einem Jahr mit vier Ministern an der Regierung beteiligt, drei Tage zuvor hat Marchais seinen 62. Geburtstag gefeiert. Christine Clerc vom konservativen Figaro will wissen, ob er auch diesmal wieder einen Geburtstagsgruß in der Prawda finden durfte. Marchais pariert: »Russisch lese ich nicht. Aber ich weiß, dass mir jedenfalls der Figaro nicht gratuliert hat.« Und das ist wohl wichtiger.

Auch Clerc gelingt ein Stich. Nachdem sich Marchais mehrfach allzu unterwürfig auf Mitterrand berufen hat, spottet sie: »Wir haben begriffen, dass Sie mit dem Präsidenten der Republik hochzufrieden sind.« Doch im Grunde trifft das gar nicht zu, denn Marchais hat in Mitterrand zwar den Staatsmann beneidet, ihm jedoch nie über den Weg getraut. Robrieux will aus verlässlicher Quelle wissen, dass Marchais vor der Stichwahl 1981 sogar empfohlen habe, dem liberalen Valéry Giscard d’Estaing die Stimme zu geben, denn »mit Mitterrand wären wir in Beschlag genommen, wir könnten gar nicht mehr handeln, und das wirkte wie eine Betäubung«. Und so kam es auch. Mitterrand machte die letzten sozialistischen Hoffnungen zunichte und diskreditierte so die Kommunisten, die schließlich die Regierung verlassen mussten. Dies zumindest geahnt zu haben, bezeugt den Klasseninstinkt von Georges Marchais. Er war kein Lenin, aber ein Dietmar Bartsch war er auch nicht.