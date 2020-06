Schlag gegen Opposition

Lefteris Pitarakis/AP/dpa Demonstranten in Istanbul unterstützen im Februar 2019 den Hungerstreik der HDP-Abgeordneten Leyla Güven

Über ihren Twitter-Account verkündete die kurdische Politikerin Leyla Güven von der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) am späten Donnerstag abend aus ihrer Wohnung in Diyarbakir: »Ich werde festgenommen. Widerstand heißt Leben«. Zuvor war bereits ihr Parteikollege Musa Farisogullari ebenfalls in Diyarbakir verhaftet worden. In Istanbul brachte Polizei den gleichfalls verhafteten Politiker Enis Berberoglu von der kemalistischen CHP ins Gefängnis von Maltepe.

Den drei verhafteten Oppositionsabgeordneten waren wenige Stunden zuvor in einer turbulenten Parlamentssitzung durch die Mehrheit aus der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan und ihrer faschistischen Koalitionspartnerin MHP die Abgeordnetenmandate und die damit verbundene Immunität entzogen worden. Als Begründung für dieses Vorgehen, das von der HDP als »korrupter, unmoralischer und faschistischer Putsch« gegen den »freien Willen der Völker« verurteilt wurde, waren noch nicht vollstreckte gerichtliche Verurteilungen der drei Abgeordneten angeführt worden.

Der Journalist Berberoglu war 2018 zu fast sechs Jahren Haft wegen Spionage verurteilt worden, weil er der Tageszeitung Cumhuriyet Filmmaterial über illegale Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an dschihadistische Kampfverbände in Syrien zugespielt haben soll. Eine Vollstreckung der Strafe, die durch eine 16monatige Untersuchungshaft schon teilweise abgegolten war, hatte das Gericht mit Blick auf die Wiederwahl Berberoglus ins Parlament ausgesetzt.

Güven und Farisogullari waren im Jahr 2009 im Rahmen der sogenannten KCK-Operationen, die sich vor allem gegen kurdische Kommunalpolitiker richteten, festgenommen worden. Im September 2019 wurden sie zu Haftstrafen von sechs Jahren und drei Monaten beziehungsweise neun Jahren wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung – gemeint ist die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, – verurteilt. Da beide Politiker bereits fünf Jahre in Untersuchungshaft gesessen hatten, ist gegen Güven nur eine Reststrafe von zwei Monaten offen. »Ihre jetzige Verhaftung ist völlig unbegründet«, erklärte daher ihre Anwältin Reyhan Yalcindag gegenüber der Nachrichtenagentur ANF. Zudem seien beide Verfahren noch beim Verfassungsgericht anhängig und der Mandatsentzug daher rechtswidrig. In Ankara attackierte die Polizei am Freitag HDP-Abgeordnete, die einen Demonstrationszug unter der Losung »Nein zum Putsch« anführten. Über Güvens Wahlkreis in Hakkari wurde vom dortigen Gouverneur ein zweiwöchiges Versammlungsverbot verhängt.

Die 54jährige Güven, die sich seit Jahrzehnten in der Frauenbewegung engagiert, 2009 zur Bürgermeisterin der Stadt Viransehir gewählt wurde und als Kovorsitzende des als eine Art kurdisches Regionalparlament agierenden »Demokratischen Gesellschaftskongresses« (DTK) tätig war, gilt als Symbolfigur für die HDP. So führte sie 2018 und 2019 einen rund 200 Tage andauernden Hungerstreik für die Aufhebung der Isolationshaftbedingungen des Vordenkers der kurdischen Befreiungsbewegung, Abdullah Öcalan, durch. Der Hungerstreik, dem sich zuletzt Tausende in der Türkei inhaftierte PKK-Mitglieder sowie Aktivisten in Europa angeschlossen hatten, endete im Mai 2019, nachdem sich Öcalan in einem Brief gegen eine Fortsetzung ausgesprochen hatte.

Die jetzigen Verhaftungen von Oppositionsabgeordneten erfolgten zu einem Zeitpunkt, an dem Meinungsumfragen den Staatspräsidenten Erdogan und seine seit mehr als 17 Jahren regierende AKP infolge der durch die Coronapandemie weiter verschärften wirtschaftlichen Krise in einem Zustimmungstief sehen. Die »Volksallianz« aus AKP und MHP käme derzeit nur noch auf 43 bis 48 Prozent. Doch wie Oppositionsmedien melden, planen die beiden Parteien mit Blick auf mögliche vorgezogene Neuwahlen vor dem regulären Abstimmungstermin 2023 Änderungen des Wahl- und Parteiengesetzes. So sollen Wahlallianzen, die kleinen Parteien das Überspringen der Zehn-Prozent-Hürde ermöglichen, ebenso abgeschafft werden wie die für Erdogan derzeit nicht ohne weiteres zu erreichende Mindestmenge von 50 Prozent plus einer Stimme für die Wahl zum Präsidenten.