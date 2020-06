Kritische Infrastruktur

Berlin. Wegen der Coronakrise erhöht der Bund die Mittel für Sportstätten in diesem und im kommenden Jahr um weitere 150 Millionen Euro. Der Investitionsplan werde von 110 Millionen Euro auf 260 Millionen Euro aufgestockt, heißt es im Beschluss zum Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket, das am Mittwoch abend im Koalitionsausschuss der Regierungsparteien beschlossen wurde. Derweil können auch die Mannschaftssportarten mit einer Nothilfe rechnen. In dem milliardenschweren Konjunkturpaket werden die »Profisportvereine der unteren Ligen« als eine Branche erwähnt, die aufgrund der Coronakrise Überbrückungshilfe bekommen können. (dpa/jW)