Ein Härtefall

Gelsenkirchen. Ein Schreiben des Fußballbundesligisten FC Schalke 04 an seine Fans hat in den sogenannten sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt. Wer vor 2022 sein Geld für nicht nutzbare Bundesligatickets zurückfordere, solle dem Verein seine finanzielle Notlage in einem »Härtefallantrag« offenlegen, hieß es in dem Papier. Am Mittwoch abend entschuldigte sich der Klub. Man habe »unpersönliche und wenig empathische Formulierungen verwendet«. Zuvor hatte die Verbraucherzentrale keine Einwände gegen das Formular erhoben, da es »der gesetzlichen Gutscheinregelung entspricht«. (dpa/jW)