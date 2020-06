Die Wut ist echt

Thomas Rückwald Protest-Pioniere: Die HFC-Fans sind die ersten auf der Straße (3.6.)

Mittwoch, kurz vor 19 Uhr. Einige hundert haben sich versammelt, keiner ist ohne irgendein rot-weißes Fantextil. Gleich ist Anpfiff. Zuvor dröhnt der Stadionsprecher noch die Mannschaftsaufstellungen durchs Mikro. Schlachtgesänge gibt es nicht. Die, die zu ihrem Klub eine Art erotisches Verhältnis entwickelt haben, richtige Fans also, müssen draußen bleiben. So ist das bei »Geisterspielen«.

Es ist der zweite Spieltag in der dritten Liga nach der coronabedingten Zwangspause. Der Hallesche FC hat Heimrecht, empfängt Eintracht Braunschweig. »Als klar war, der DFB wird die Saison fortsetzen, haben wir überlegt, eine Kundgebung zu organisieren«, sagte Thomas Rückwald vom Bündnis aktiver HFC-Mitglieder gegenüber jW. Direkt vor dem Stadion und unter Auflagen wie dem Abstandsgebot. Damit sind die HCFer Pioniere, erstmals protestieren aktive Fans öffentlich gegen die DFB-Entscheidung vom 25. Mai des verordneten Restart mit Kicks ohne Kulisse.

Die Aussage ist eindeutig: »Fans sind fußballrelevant« steht in großen Lettern auf einem meterlangen Transparent. Dazu haben die Anhänger ein kleines Podest mit Lautsprecherboxen aufgebaut. Anfangs klappt noch nicht alles, der Generator brummt zwanzig Schritte entfernt, die Boxen aber bleiben stumm. »Strom und Anlage haben wir selber auftreiben müssen«, sagte Rückwald.

Der Klub hat seine Fans nicht unterstützt. HFC-Pressesprecher Lars Töffling äußerte sich gegenüber jW distanziert: »Weder mit der Vorbereitung noch mit der Durchführung haben wir etwas zu tun.« Die Stadt habe die Versammlung genehmigt, das sei eine Angelegenheit der Verwaltung. Punktum. »Wir konzentrieren uns auf die Restsaison«, sagte der Öffentlichkeitsarbeiter. Damit haben die Hallenser wahrlich genug zu tun.

Die Saison verlief anfangs prima, an den Spieltagen acht, zwölf und 13 lag der Klub auf Rang eins. Dann die Trendwende. Bis zur Saisonunterbrechung am 11. März spielte sich der HFC auf den 16. Tabellenplatz, dahinter beginnt die Abstiegszone. Seit dem vergangenen Wochenende läuft der drittklassige Ligabetrieb wieder. Der HFC und ein halbes Dutzend weiterer Vereine hatten sich bereits Mitte April für einen Saisonabbruch ausgesprochen. Vergeblich. Elf Spiele in fünf Wochen müssen die Akteure absolvieren. »Wir kritisieren nach wie vor die DFB-Entscheidung«, betonte Töffling. Warum? »Die Folgen sind unkalkulierbar, wirtschaftlich vor allem.« Allein der Einnahmeverlust durch nicht verkaufte Tickets geht in die Hunderttausende Euro. Kein Pappenstiel für die Hallenser.

Einer der Kundgebungsredner ist Hü-Hü, der Vorsänger der HFC-Fankurve, er spricht frei. Der Fußball sei längst kein Volkssport mehr, ruft er über den Vorplatz. Die Boxen funktionieren nun. TV-Interessen dominierten, Funktionäre wollten auf »Biegen und Brechen die Saison zu Ende bringen, egal wie«. Der »Capo« redet sich in Rage. Außerdem müsse Schluss sein mit dem ­»Schneller-höher-weiter-Prinzip«. Applaus. Einige murmeln was von »Fußballmafia DFB«. Hü-Hü reagiert sofort: »Gute Idee, machen wir zusammen, nach meiner Rede.« Alle parieren. Wenig später ist es soweit: »Leute, die Faust nach oben!« Hunderte Fäuste schieben sich in den vorabendlichen Himmel: »Fußballmafia DFBeee, Fußballmafia DFBeee« schallt es gegen die Stadiontribüne und zurück. Die Wut ist echt. Ganz nebenbei erfährt jW, was ein Ultra-Capo so mitbringen muss: »Ein lautes Organ, und natürlich ’ne Profilneurose«.

Gespielt wurde auch noch. Das HFC-Fanradio übertrug das Gebolze nach draußen. In der 33. Minute sagte eine Radiostimme: »Das Flutlicht ist übrigens an.« Der Satz ist kaum ausgesprochen, und schon klingelt’s im HFC-Kasten. Ein Gegentreffer, der das Siegtor für die Braunschweiger bedeuten wird. Durch die Heimpleite bleiben die Hallenser in akuter Abstiegsnot. Vor dem Stadion blieb alles ruhig, keine Pyros, kein Rabatz – trotz aller Unkenrufe der Verbandsbosse.

Geknickt wirken Fanvertreter Rückwald und Ultra Hü-Hü nicht. Sie wollen weitermachen, nicht lockerlassen. »Wir sind vorangegangen«, sagt Rückwald, »und hoffentlich ziehen andere Fan­szenen mit öffentlichem Protest gegen Geisterspiele nach.«