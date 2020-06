Kunst für Cash

Aus Geldnot sieht sich das Schweizer Museum Langmatt zum Verkauf von bis zu drei Bildern gezwungen. Die Sammlung in Baden bei Zürich, eine der bedeutendsten europäischen Privatsammlungen des französischen Impressionismus, will so die Sanierung des Gebäudes finanzieren und das Stiftungskapital aufstocken. Das Museum verfügt über Werke etwa von Claude Monet, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir und Paul Gaugin. (dpa/jW)