Geteilter Preis

Der Internationale Literaturpreis geht 2020 an mehrere Autoren. Das Preisgeld in Höhe von 36.000 Euro soll in diesem »Ausnahmejahr« auf die Autoren und Übersetzer von sechs Büchern aufgeteilt werden, wie das Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) am Donnerstag mitteilte. Ausgezeichnet wird »Der Zirkel der Literaturliebhaber« des Iraners Amir Hassan Cheheltan und der Roman »Das Weinen der Vögel« der nigerianischen Autorin Chigozie Obioma. Weitere Gewinner sind »Glückliche Fälle« von Yevgenia Belorusets, »Die Sanftmütigen« von Angel Igov, »Was für ein Wunder« von James Noël und Isabel Waidners »Geile Deko«. (dpa/jW)