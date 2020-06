Durchs salzbuttrig Geschmolzene: Kleine Heimatkunde

imago stock&people »Soviel Heimat, wie in uns ist«: Räucherraum mit Schinken in Schleswig-Holstein

Kaum ein Wort im Deutschen ist so überladen wie Heimat. Kaum eines löst in den Menschen solche Gefühle aus. Aber was ist Heimat?

»Mit seinen Eichen, seinen Linden«, schrieb Heinrich Heine in den berühmten »Nachtgedanken« (1843), »werd’ ich es ewig wiederfinden«. Er meinte Deutschland, ein Gebilde, das es zu seinen Lebzeiten als Staat oder Nation noch gar nicht gab. Für ihn war »Deutschland«, war die Heimat, seine alte Mutter in Hamburg, er hatte sie zwölf lange Jahre nicht gesehen. Heimat, sagt uns Heine dichtend, muss etwas mit Vertrautheit und Nähe zu tun haben, mit Kindheit und Liebe. Und für uns eben auch mit Eichen und Linden.

Auf unseren Spaziergängen durch die holsteinische Seenlandschaft führt ein Weg zwischen Wassern hinauf in einen Buchenwald. Auch das heimatliche Bäume, zumindest wie sie hier wachsen: besonders gerade, schlank und hoch. Der heimatlichste Baum ist wohl die Linde. Ihr begegnen wir, der Buchenwald weit hinter uns, in einer Allee, einer Art länglicher Kathedrale flaschengrünschattiger Linden, die sich durch weite Felder zieht.

Auf dem sandigen Rückweg die tausendjährige Eiche. Fast nur noch zerfurchte Rinde, ausgehöhlt durch Jahrhunderte von Stürmen, Regen, Gewitterblitzen der dicke alte Stamm. Wie Armstümpfe ragen abgebrochen, umgeben von immer wieder frischem Eichengrün, tote Äste in die Luft. Ein Denkmal.

Eichen, Linden, Buchen gibt es nicht nur in Deutschland. Und »unsere« Eiche, eine Urahnin der schleswig-holsteinischen Art, gibt es so nicht in Bayern oder Sachsen. Mit den Eicheln der spanischen Eiche, den Bellota, füttern die Bauern das iberische Schwein. Im Jamon iberico lassen sich die Spanier auf der Zunge zergehen, was für sie Heimat ist.

Heimat, sollte sie ein Ort sein, entsteht mit der Zeit im Menschen dort, wo er lebt und arbeitet. Der Schinken vom schleswig-holsteinischen Schwein ist vielleicht weniger ausdrucksvoll als der wunderbare Pata Negra. Er hat für uns allerdings einen unersetzlichen Vorzug: Wir schmecken in seinem rötlichen, von feinem Fettgewebe durchäderten Fleisch mit dem feisten Speckrand und seinem rauchverzaubert milden Salzaroma unsere Heimat.

In der schrumpelig gebratenen, meerbodenbraunen Scholle vor uns auf dem Teller, in ihrem mürb fein festen Weißfleisch, der intensiven Zartheit ihres Meergeschmacks (ein Verbrechen, die Haut zu verschmähen), begegnen wir tief innen dem Leben in der Landschaft, in der wir wurden, was wir sind.

Wir schmecken in der Scholle, der Makrele, in Steinbutt, Kabeljau oder Rotbarsch die See da draußen, wo wir vielleicht nur selten waren, wenn der Sturm heulte, die Wellen turmhoch, Möwen in der Luft überm Kutter. Wir ahnen, wenn wir geräucherten Aal verzehren oder einen frischen Saibling, eine Forelle oder Maräne, etwas von der Arbeit der Fischer in ihren leise tuckernden Booten auf schilfbegrenzten Binnenseen. Die heiße gelbe Kartoffel nach dem Schälen mit der Gabel teilend, kalte Butter in Stücken darüber, etwas gekörntes Salz, Kerbel, Rukola oder was sonst das Hochbeet hergibt, schmecken wir durchs salzbuttrig Geschmolzene hindurch den Duft der Knolle in frisch umbrochener Erde und ahnen vielleicht sogar etwas von der Armut der vielen in gar nicht so fernen Zeiten, die allein mit Kartoffeln dem Hungertod entrannen. Die Heimat, zum Alleinstellungsmerkmal umgelogen, zur Begründung Tausender Kriege missbraucht, ist etwas, das in Wahrheit verbindet.

In den Binnenfischen, Rindern, Schweinen, Schafen und Hühnern, in dem Getreide, den Kartoffeln und Salaten Schleswig-Holsteins finden wir immer so viel Heimat, wie in uns ist an zwischen den Küsten verbrachtem Leben. Wenn es uns, weil wir wirklich hin schmecken, wirklich schmeckt, schmecken wir in den Erzeugnissen der Heimat etwas von uns selbst, von unserem Dasein und der Arbeit all der anderen, ohne die es keine dieser Herrlichkeiten gäbe. In diesem Sinn: Viva die Heimat und bon Appétit an alle!