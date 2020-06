Der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg rief am Donnerstag zur Beteiligung an der Aktion »So geht solidarisch« des »Unteilbar«-Bündnisses am 14. Juni in Berlin auf.

»Eine gesundheitspolitisch verantwortliche und gleichzeitig sozial gerechte Bewältigung der Coronakrise braucht breite gesellschaftliche Unterstützung, darum stehen wir hinter der Aktion des Unteilbar-Bündnisses«, sagt Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg. Die Gesellschaft insgesamt und praktisch jede einzelne und jeder einzelne stehen unter erheblichem Druck. Es ist in einer solchen Lage wichtig, deutlich sichtbar gemeinsam ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Und natürlich wehren wir uns gemeinsam dagegen, dass die Pandemie missbraucht wird, die Demokratie in Frage zu stellen und Rassismus zu verbreiten.« Unter dem Motto »So geht solidarisch« soll am 14. Juni mit einem Band der Solidarität – einer Menschenkette mit Abstand – sowie mit Aktionen im Internet und von zu Hause aus ein Zeichen für eine sozial gerechte Bewältigung der Krise sowie gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsterrorismus gesetzt werden.

In Hessen und weiteren Bundesländern hat es am Donnerstag 40 Razzien wegen Hasskommentaren gegeben. Die Beschuldigten sollen sich in sozialen Netzwerken abwertend und volksverhetzend über den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geäußert haben. Dazu erklärte Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, gestern:

(…) Die Tatsache, dass in rechten Foren jahrelang gegen Walter Lübcke gehetzt und der Mord dann auch noch bejubelt worden ist, zeigt, wie menschenverachtend und gefährlich die Neonaziszene und ihr politisches Umfeld weiterhin sind. Nach der Ermordung von Walter Lübcke wurden über 2.000 Fälle von Hasskommentaren und üblen Schmähungen seiner Person bekannt. In rund 100 Fällen wird derzeit ermittelt. Nun fanden bundesweit bei 40 Personen, sechs davon in Hessen, erste Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von Beweismaterial statt, weitere werden sicher folgen. Hier gilt es, zukünftig in den sozialen Medien wachsam zu bleiben und rassistischer, antisemitischer oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten und auch den Behörden zu melden.

»Seebrücke«-Aktivistin Amari Shakur kommentierte am Donnerstag den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von Potsdam vom Mittwoch, als eine der ersten Kommunen in Deutschland aus dem bisherigen Konzept der Sammelunterkünfte auszusteigen:

Seit Jahrzehnten kämpfen geflüchtete Menschen und Unterstützergruppen gegen die unhaltbaren Zustände in den Sammelunterkünften. Der Potsdamer Beschluss zu einem Ausstiegsplan ist ein Durchbruch in der bundesweiten Debatte. Wir werden nicht lockerlassen: Die Umsetzung des Beschlusses muss schnellstmöglich erfolgen. Die schlimmsten Sammelunterkünfte müssen sofort aufgelöst werden. Auf eine zweite Welle der Coronapandemie dürfen wir nicht warten. Auch ohne Pandemiegefahr: Die Isolation, das Zusammenpferchen und die Bevormundung von Menschen müssen endlich ein Ende haben.