Viele nicht im Blick

Daniel Karmann/dpa »Konjunkturprogramm«: Die, die nichts haben, bleiben weiterhin auf der Strecke (Fürth, 14.4.2020)

Die Koalition hat sich also zusammengerauft und in der Tat ein dickes Konjunkturpaket geschnürt. Fast 130 Milliarden sind es geworden. Den Koalitionären war es ernst, das konnte man auch daran sehen, dass auf die Inszenierung einer Nachtsitzung verzichtet und einfach mal durchgearbeitet wurde. So etwas ist immer ein Zeichen dafür, dass keine Show hingelegt wurde.

Viele Fragen sind noch offen. Die Auswirkungen der geplanten Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent etwa. Offen ist gleichfalls, ob die gesparten drei Prozent in den Taschen der Verbraucherinnen und Verbraucher landen oder in den Kassen der Läden bleiben. Es gibt gute Gründe, letzteres zu befürchten, weil auch der Einzelhandel in Teilen unter Druck steht und die Mehrwertsteuerentlastung als Möglichkeit einer zusätzlichen Handelsspanne genutzt werden könnte. Die kann wirtschaftspolitisch durchaus Sinn machen, doch sollte man dann so ehrlich sein und das Kind beim Namen nennen: Es ginge in dem Fall um die Förderung von Unternehmen, nicht um die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Tatsächlich sehen wir in unserm Paritätischen Wohlfahrtsverband eine Reihe positiver Punkte im Paket – auch in dem, was nicht enthalten ist. Auf Lieblingsprojekte der Neoliberalen wie die Abwrackprämie wurde verzichtet und statt dessen E-Mobilität gefördert. Investiert hingegen wird in die soziale Infrastruktur. Viele Mitglieder unseres Wohlfahrtsverbandes sind erleichtert, weil die bisherigen Rettungsschirme noch durchaus Lücken aufweisen. Nun gibt es ein Kredit- und ein kommunales Entlastungsprogramm. Das großflächige Wegbrechen wichtiger sozialer Infrastruktur ist erst einmal verhindert. Das freut uns und sicher auch die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Ebenso freut uns, dass der Kinderbonus von 300 Euro offenbar nicht den Gutverdienenden zugute kommt, sondern nur denjenigen, die ihn brauchen: Familien mit kleinem und mittleren Einkommen. In diesem Zusammenhang ist gut und wichtig, dass der Bonus nicht auf Hartz IV angerechnet wird.

Aber damit kommen wir zugleich zu einem aus unserer Sicht großen Manko des Paketes: Für Millionen Bezieher von Grundsicherungsleistungen, die nicht mit Kindern zusammenleben, wird überhaupt nichts getan: alte Menschen, allein lebende Menschen oder Paare ohne Kinder. Die coronabedingten Kostensteigerungen für die Armen, die geschlossenen »Tafeln«, werden mit keinem Cent berücksichtigt. Es bleibt unbegreiflich, warum bei 130 Milliarden Euro so viele Arme völlig unberücksichtigt bleiben.

Zum Abschluss noch ein Punkt, der mich wirklich ärgert: Das Wort »Pflege« taucht auf den 15 Seiten des Entwurfs nicht ein einziges Mal auf, obwohl hier noch viel zu tun ist, wie die vergangenen Krisenmonate offenbar werden ließen. Bleibt zu hoffen, dass dahinter nicht die Ansicht steht, mit dem einmaligen Zuschlag von 1.000 Euro für Pflegekräfte und Standing ovations im Deutschen Bundestag wäre es getan. Denn das ist es garantiert nicht.