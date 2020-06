Druck auf Trump

imago images/ZUMA Press In den USA, wie hier in Los Angeles, gingen die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt auch am Mittwoch (Ortszeit) weiter

Der frühere US-Verteidigungsminister James Mattis hat sich hinter die friedlichen Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus im Land gestellt und Präsident Donald Trump als Spalter kritisiert. Trump sei der erste Präsident, den er erlebe, der sich nicht darum bemühe, das Land zu einen, sondern seit drei Jahren versuche, das Land zu spalten, schrieb Mattis in einer am Mittwoch (Ortszeit) im US-Magazin The Atlantic veröffentlichten Erklärung. »Wir sind Zeugen der Konsequenzen von drei Jahren ohne reife Führung«, schrieb der pensionierte General.

Mattis fand besonders scharfe Worte für den Vorfall vom Montag, als auf Befehl der US-Regierung hin ein friedlicher Protest vor dem Weißen Haus gewaltsam aufgelöst worden war, um es Trump zu ermöglichen, sich vor einer nahen Kirche in Szene zu setzen. Er bezeichnete den Vorfall als »Missbrauch der Regierungsmacht« und forderte: »Wir müssen das ablehnen und jene Amtsträger zur Rechenschaft ziehen, die unsere Verfassung verhöhnen.« Er kritisierte indirekt auch Verteidigungsminister Mark Esper, der an Trumps Auftritt teilgenommen hatte. Esper hatte später versucht, sich davon zu distanzieren. Am Mittwoch stellte er sich dann auch öffentlich gegen die von Trump angedrohte Aktivierung des »Insurrection Act«, der den Einsatz des US-Militärs im Inland erlaubt. Dies »sollte nur als letztes Mittel und nur in den dringendsten und schlimmsten Situationen genutzt werden«, mahnte er und betonte: »Wir sind derzeit nicht in einer solchen Situation«.

Unterdessen gingen auch am Mittwoch die landesweiten Proteste bis in den späten Abend weiter. Zehntausende demonstrierten den neunten Tag in Folge und forderten ein Ende von Polizeigewalt, Rassismus und Ungleichheit. In New York, Washington und Los Angeles setzten sich jeweils Hunderte Protestierende auch über die abendlichen Ausgangssperren hinweg und demonstrierten bis in die Nacht. Im Zentrum der US-Hauptstadt waren vielerorts Hunderte Einsatzkräfte ausgerückt, darunter Soldaten der Nationalgarde und Beamte verschiedener Bundesbehörden. In New York kam es Berichten zufolge zu Dutzenden Festnahmen. Laut Zählung der US-Nachrichtenagentur AP hat es insgesamt bereits mehr als 10.000 Verhaftungen gegeben. Zudem gebe es Berichte von mindestens zwölf Todesopfern im Zusammenhang mit den Protesten.

Diese waren durch den gewaltsamen Tod von George Floyd am 25. Mai ausgelöst worden. Bei einem Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis hatte der Beamte Derek Chauvin sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken des Afroamerikaners gedrückt – trotz aller Bitten des 46jährigen, ihn atmen zu lassen. Neben Chauvin klagte die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Minnesota drei weitere an Floyds Festnahme beteiligte Polizisten der Mittäterschaft an. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 40 Jahren. Neben den bereits bestehenden Anklagepunkten wegen Mordes dritten Grades und Totschlags zweiten Grades wurde die Anklage gegen Chauvin am Mittwoch auf Mord zweiten Grades ausgeweitet. (dpa/jW)