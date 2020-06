»Ibiza-Ausschuss« beginnt

Helmut Fohringer/APA/dpa Heinz-Christian Strache vor dem Untersuchungsausschuss zur »Ibiza-Affäre« am Donnerstag in Wien

In Österreich hat am Donnerstag der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur »Ibiza-Affäre« seine Arbeit aufgenommen. Das Gremium soll in den kommenden Monaten prüfen, ob die damalige Bundesregierung aus ÖVP und FPÖ zwischen Dezember 2017 und Mai 2019 käuflich war. Vor allem Postenbesetzungen stehen dabei im Mittelpunkt.

Als erster Zeuge wurde der Chefredakteur des österreichischen Wochenmagazins Falter, Florian Klenk, befragt. Der Journalist hatte die Süddeutsche Zeitung sowie den Spiegel vor der Veröffentlichung des Videozusammenschnitts bei der Recherche unterstützt und viele Stunden der Aufnahmen gesehen. »Das Video teilt sich in drei Szenen: Kennenlernen, Abendessen und Absprachen. Es ist ein Tanz, ein Korruptionstanz«, sagte Klenk im Ausschuss.

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wies am Donnerstag den Vorwurf des parteipolitischen Postengeschachers während der Regierungszeit von ÖVP und FPÖ zurück. Der 50jährige erklärte, dass er lediglich geeignete Kandidaten etwa für Posten in Aufsichtsräten vorgeschlagen habe. Die Namen seien von den Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) gesammelt und bewertet worden. Er selbst habe zudem »nie Geldleistungen von irgend jemandem angenommen«.

Mit Blick auf das Video wiederholte Strache, dass die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel einen aus seiner Sicht manipulativen Zusammenschnitt des Abends veröffentlicht hätten. Die veröffentlichten Szenen seien aus dem Kontext gerissen worden. Das Ibiza-Video sei das Werk einer kriminellen Tätergruppe, die ihn seit Jahren habe vernichten wollen.

Die Affäre war vor etwas mehr als einem Jahr mit der Veröffentlichung von Teilen des Videos ausgelöst worden. Das stundenlange Filmmaterial wurde inzwischen vom Bundeskriminalamt sichergestellt, die Mitglieder des Untersuchungsausschusses dürfen es aber vorerst noch nicht sehen. Strache war nach der Veröffentlichung der Aufnahmen von all seinen Ämtern zurückgetreten, die Koalition aus ÖVP und FPÖ zerbrochen. (dpa/jW)