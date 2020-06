Ab nach Disney World

Los Angeles. Die nordamerikanische Basketballprofiliga NBA will die aufgrund der Coronakrise unterbrochene Saison bis Mitte Oktober abschließen. Wie der Fernsehsender ESPN berichtete, soll ein mögliches entscheidendes siebtes Spiel der Finals spätestens am 12. Oktober stattfinden. Die Liga und die Spielergewerkschaft NBPA befinden sich noch in Verhandlungen über die Formalitäten zur Wiederaufnahme der seit Mitte März ruhenden Spielzeit. Laut ESPN soll die Liga am 31. Juli mit 22 Mannschaften fortgesetzt werden – für acht Teams wäre die Spielzeit dann vorzeitig beendet. Die NBA plant die Fortsetzung der Saison in Disney World in Orlando/Florida. (sid/jW)