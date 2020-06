Mehr Erwerbslose in Deutschland

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Mehr Kurzarbeiter als während der Finanzkrise von 2009: Dabei schönt die Bundesagentur ihre Statistiken bereits

Die Coronakrise treibt die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland weiter noch oben. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mitteilte, registrierte die Behörde im Mai 2,813 Millionen Erwerbslose und damit 169.000 mehr als im Vormonat und 577.000 mehr als vor einem Jahr. Nicht mit eingerechnet sind Menschen ohne Erwerbstätigkeit, die bei Erfassung krankgeschrieben waren, sich in einer Weiterbildungsmaßnahme der BA befanden sowie Erwerbslose, die älter als 58 Jahre sind und in den vergangenen zwölf Monaten kein Jobangebot erhalten haben. Diesen Personenkreis hinzugezählt, liegt die Zahl der Erwerbslosen bereits bei mehr als 3,55 Millionen, wie das Portal O-Ton-Arbeitsmarkt.de am Mittwoch mitteilte.

Ende April waren nach ersten Berechnungen der BA rund sechs Millionen Kurzarbeiter registriert. »Das ist natürlich weit, weit oberhalb von den Zahlen, die wir in der Finanzmarktkrise bekommen haben«, sagte BA-Chef Detlef Scheele in Nürnberg. Die Krise sei beispiellos, und etwa jeder fünfte Erwerbslose habe seine Arbeit infolge der Pandemie verloren. Die BA rechnet 2020 im Jahresschnitt mit 2,2 Millionen Kurzarbeitern und in der Spitze mit 7,5 Millionen. Dies dürfte mit anderen Krisenkosten insgesamt zu einem Defizit der BA von 30,5 Milliarden Euro führen, sagte Scheele. Die Rücklage von 25,8 Milliarden Euro werde demnach nicht reichen und mache wohl Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 4,7 Milliarden Euro nötig. Die Erwerbslosenquote stieg im Mai um 0,3 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. »Mit einer Trendumkehr würde ich so schnell nicht rechnen«, sagte Scheele. Dafür müsste die Wirtschaft sich noch stärker erholen. Deutschland steht wegen der Coronakrise vor der schwersten Rezession in der Nachkriegszeit. Bislang geht die Regierung davon aus, dass die Wirtschaftsleistung 2020 um 6,3 Prozent schrumpft.

Auch im Euro-Raum ist die Zahl der Erwerbslosen gestiegen. Sie wuchs im April um 211.000 im Vergleich zum März auf 11,919 Millionen, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Dies trieb die saisonbereinigte Erwerbslosenquote von 7,1 auf 7,3 Prozent. (Reuters/jW)