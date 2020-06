Immer wieder Kaepernick

John G Mabanglo/EPA/dpa Unbequem: Colin Kaepernik (Mitte) und Teamkollegen protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt (September 2016)

»Nur weil die Leute randalieren, soll ein Typ, der keine Pässe spielen konnte, wieder eingestellt werden?« ätzt der Moderator Peter »Pete« Hegseth auf Fox News über Colin Kaepernick. In den USA brennen Städte, wieder wurde ein schwarzer Mitbürger von der Polizei getötet, unverändert dreschen Rechte dieselben zynischen Phrasen.

Dabei braucht man Afroamerikaner selbst im reaktionären Privatfernsehen, um die Massen zu beschwichtigen. Zur Morgenschau hat Fox News sogar die Nichte von Martin Luther King Jr. eingeladen, die irgendwas vom Beten (nicht Randalieren) faselt, dazu einen schwarzen Methodistenprediger, der satanische Dämonen als Ursache der Demonstrationen sieht. Sportler sind für gewöhnlich noch dienlichere Vorbildfiguren als Aktivistinnen und Pfaffen, weil sie sich auch sonst professionell für Einschaltquoten verkaufen und für gute Laune sorgen. Ansonsten haben die Gladiatoren brav zur Nationalhymne aufzustehen und das Maul zu halten. Anno 2016 verweigerte sich Colin Kaepernick, damals Quarterback bei den San Francisco 49ers: Er kniete beim »Star-Spangled Banner«, um damit gegen rassistische Polizeigewalt zu protestieren, und wurde deswegen arbeitslos – er ist es bis heute.

Die Geschichte vom tief gefallenen Bürgerrechtler/Footballspieler kennt in den USA jedermann. Seit vier Jahren bleibt Kaepernick im Gespräch, meldet sich vor allem über Twitter zu Wort, wird von den konservativen Medienanstalten – und nicht zuletzt von den Offiziellen der National Football League (NFL) – allerdings meist gepflegt ignoriert. Die letzte gute Gelegenheit für Fox News und Co., um den Mann mit Dreck zu bewerfen, boten Verhandlungen mit einer neuen Football-Liga namens XFL. Vince McMahon, Chef der Wrestlingfirma WWE, hatte schon 2001 versucht, der NFL Konkurrenz zu machen, Anfang 2020 ging er es noch einmal an. 250.000 US-Dollar sollte das durchschnittliche Jahresgehalt eines Quarterbacks in dieser Liga betragen, Kaepernick wollte unter 20 Millionen angeblich gar nicht erst antreten. Mittlerweile ist die Liga nach nur fünf Wochen Spielbetrieb aufgrund der Coronakrise bankrott.

Am 28. Mai 2020 positionierte sich der ehemalige Starspieler der San Francisco 49ers erneut online mit einer kämpferischen Ansage: »Wenn Gehorsam zu Tod führt, ist Aufstand die einzig logische Reaktion. Die Rufe nach Frieden werden herabregnen, und wenn sie das tun, werden sie auf taube Ohren stoßen, weil eure Gewalt diesen Widerstand hervorgebracht hat. Wir haben das Recht zurückzuschlagen! Ruhe in Macht (Original: Rest in Power, jW), George Floyd.«

Weil die sogenannten Rassenunruhen langsam ernst werden und bereits 40 Großstädte Ausgangssperren verhängt haben, fühlte sich vergangenen Sonntag auch NFL-Commissioner Roger Goodell endlich dazu genötigt, ein Statement abzugeben: »Die NFL-Familie ist in großer Trauer angesichts der tragischen Ereignisse im ganzen Land. Die Reaktion der Protestierenden auf diese Vorkommnisse reflektiert den Frust und den Zorn, den so viele von uns fühlen.«

Nicht nur Fans halten das für opportunistisches bis heuchlerisches Rosinenpicken seitens der Liga. Eric Ried, ein ehemaliger Teamkollege Kaepernicks, verspottete daraufhin auf Twitter höhnisch die letzte halbherzige Wohltätigkeitskampagne der NFL zur Förderung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Kenny Stills, Wide Receiver der Houston Texans, antwortete auf Goodells Statement schlicht mit den Worten »Spar dir die Scheiße«.