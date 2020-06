»Fußball wird zu seelenlosem Produkt für das Pay-TV«

Kollektiv 1909/Sturminfo.com Die leere Merkur-Arena, in der der SK Sturm Graz seine Heimspiele austrägt

Sie und Ihre Mitstreiter vom »Kollektiv 1909« hatten Ende April eine Erklärung der Fanszenen Österreichs mitunterzeichnet, die sogenannte Geisterspiele kritisierte. Mit welcher Resonanz?

Man muss hier zwischen medialer Resonanz und jener aus dem Umfeld unterscheiden. Die Rückmeldung unter den Sturm-Fans war durchaus positiv, und unser Anliegen wurde inhaltlich auch unterstützt. Medial interpretierte man die Erklärung aber öfters entgegen unserer eigentlichen Intention. So hieß es, wir wären klar gegen Geisterspiele. Wenn man unsere Stellungnahme aber genau liest, wird man feststellen, dass es uns primär nicht darum geht, die kommenden Geisterspiele, die wir durchaus als ein notwendiges Übel sehen, abzulehnen. Wir wollen vielmehr darauf hinweisen, dass diese ganz klar dem Wesen des Fußballs widersprechen.

Das heißt?

Der Fußball bewegt sich weg von seiner Basis, den Fans in den Stadien, hin zu einem milliardenschweren, seelenlosen Produkt für das Pay-TV. Es ist an der Zeit, diese irrwitzige Entwicklung umzukehren. Ein kostenloser TV-Zugang zu den Geisterspielen für Dauerkartenbesitzer wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ein sinnvolles Konzept, um wieder zur Normalität zurückzukehren, wäre ein weiterer. Generell geht es darum, dass man unserem Sport endlich wieder seine Seele zurückgeben muss.

Stärkt die punktuelle Zusammenarbeit aktiver Fangruppen über Vereinsgrenzen hinweg fanpolitische und -rechtliche Belange?

Im Idealfall bestärkt uns diese Zusammenarbeit beim Erreichen fangruppenübergreifender Ziele. Zum einen fällt es gemeinsam oftmals leichter, sich Gehör zu verschaffen und Druck aufzubauen. Außerdem profitieren wir auch vom vorhandenen Know-how und den Netzwerken anderer Gruppen. So kommen uns etwa die regelmäßig stattfindenden Rechtshilfetreffen und der Erfahrungsaustausch sehr zugute. Das kann aber nur funktionieren, wenn man seinem Gegenüber Vertrauen entgegenbringen kann und gemeinsam an den gleichen Zielen arbeitet. Ein Untergraben dieser Basis verunmöglicht jegliche konstruktive Zusammenarbeit. Das ist auch der Grund, warum wir mit manchen Gruppen nicht kooperieren können und auch in Zukunft hinterfragen müssen, mit wem Kooperationen Sinn machen und welche uns tatsächlich weiterbringen.

Der Chef der Österreichischen Fußballbundesliga, Christian Ebenbauer, sagte jüngst: »Spiele ohne Stadionbesucher sind nur der Notfallplan und keine Zukunftslösung für den Fußball.« Eine glaubwürdige Aussage?

Auch wenn seine Aussage durchaus glaubwürdig scheint, kann man die aktuelle Situation natürlich als Testballon verstehen. Die Verantwortlichen werden das Ergebnis analysieren und ihre Konsequenzen daraus ziehen. In Abhängigkeit vom relativen Erfolg mag es in weiterer Folge dann leichter fallen, Restriktionen einzuführen, Kurven temporär zu sperren oder gar Spiele ohne Zuschauer auszurufen. Auch deswegen muss man die Entwicklung sehr genau verfolgen und solche Aussagen kritisch sehen.

Ab dem heutigen Dienstag wird in der österreichischen Bundesliga wieder gekickt – Geisterspiele, so wie in Deutschland. Wie steht die Grazer Fußballgemeinde dazu?

In unserer Kurve überwiegt die Meinung, dass Fußball – so wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben – auf Dauer nur mit Zuschauern im Stadion funktionieren wird. Darum und aus den bereits genannten Gründen sehen viele von uns den Neustart der Bundesliga mit Geisterspielen eher kritisch.

Ultras und aktive Fans ohne Stadionerlebnis sind eigentlich nicht vorstellbar. Wie wird sich das »Kollektiv 1909« bei Spielen von Sturm Graz verhalten?

Die derzeitige Situation ist auch für uns eine Herausforderung. Dennoch werden wir uns für die kommenden Geisterspiele keine konkreten Konzepte überlegen, sondern hoffen, dass wir unsere Mannschaft baldmöglichst wieder in gewohnter Manier lautstark im Stadion nach vorne peitschen können.