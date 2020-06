Hauptverfahren im Fall Lübcke eröffnet

Göran Gehlen/dpa Blumen und Kränze am Dienstag vor dem Eingang des Regierungspräsidiums in Kassel

Der Prozess um den mutmaßlich von Neonazis begangenen Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) beginnt Mitte Juni. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main gab am Dienstag den 16. Juni als Auftakttermin für das Verfahren gegen den Hauptverdächtigen Stephan Ernst und dessen mutmaßlichen Unterstützer Markus H. bekannt. Das Hauptverfahren sei am Dienstag eröffnet und die Anklage des Generalbundesanwalts zugelassen worden – am Jahrestag der Ermordung Lübckes. Der Prozess ist vorerst bis Ende Oktober angesetzt.

In Lübckes nordhessischer Heimat wurde still getrauert. Vor dem Regierungspräsidium Kassel legten Menschen Blumen und Kränze nieder. Für die Mitarbeiter der Behörde gab es eine digitale Andacht in der Kasseler Stadtkirche St. Martin. Der CDU-Politiker war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Kreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Auslöser der Tat sollen Äußerungen Lübckes zur Aufnahme von Geflüchteten gewesen sein. Die Ermittler gehen von einer »rechtsextremistischen Motivation« der Angeklagten aus. Sie werden nach Anordnung des OLG in Untersuchungshaft bleiben.

Wegen der Coronapandemie gab es an Lübckes Todestag keine öffentliche Gedenkveranstaltung. Allerdings erinnerten bundesweit Politiker an die Tat. So erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Berlin, Lübcke sei »unvergessen«. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Dienstag, die Ermordung Lübckes erfülle ihn mit Trauer und Abscheu.

Der Fraktionschef von Die Linke im Bundestag, Dietmar Bartsch, teilte auf Twitter mit, Gerechtigkeit könne es nur mit vollständiger Aufklärung geben. Die Linke-Parteivorsitzende Katja Kipping erklärte am Dienstag in einer Mitteilung, dass noch immer rechtsradikale Gruppen »teilweise sehr offen, teilweise im Untergrund« agieren würden. Nazigegner würden nach wie vor »massiv bedroht«, mahnte Kipping. Rechte Gewalt müsse als solche benannt werden, »Einzeltäterthesen und schwammige Definitionen schützen die Täternetzwerke«. (dpa/jW)