Brasilien: Arbeitslosenzahlen steigen stark an

Silvia Izquierdo/AP/dpa Erwerbslose warten vor staatlicher Bank, die inmitten der Coronakrise wegen technischer Probleme keine Hilfsgelder ausgeben kann (Rio De Janeiro, 28.4.2020)

Rio de Janeiro. In Brasilien haben während der Coronakrise bisher fast fünf Millionen Menschen ihren Job verloren. Nach Angaben des Brasilianischen Instituts für Statistik von Donnerstag wurden zwischen Februar und April 1,1 Millionen Menschen aus dem »formellen Sektor« arbeitslos. Das betrifft Jobs mit festem Gehalt, Arbeitsverträgen und Zugang zur Krankenversicherung. 39 Prozent der Brasilianer leben demnach allerdings von einer Arbeit im sogenannten informellen Sektor, also von Jobs ohne Absicherung und Arbeitsvertrag. Dieser in Lateinamerika weit verbreitete Sektor wurde noch stärker getroffen: Hier haben nach offiziellen Angaben 3,7 Millionen Menschen keine Arbeit mehr. São Paulo mit der gleichnamigen Wirtschaftsmetropole ist der von den Entlassungen am meisten betroffene Bundesstaat. (dpa/jW)