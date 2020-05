Kehrtwende in Rom

Roberto. Monaldo/LaPresse via AP Italiens Premier Giuseppe Conte nach einer Senatssitzung am 20. Mai in Rom

Das »Wiederaufbauplan« getaufte Konjunkturprogramm der Europäischen Union über 750 Milliarden Euro ist in Rom laut der Nachrichtenagentur ANSA am Donnerstag überschwenglich als »ausgezeichnetes Signal« begrüßt worden. Premierminister Giuseppe Conte hatte bereits am Mittwoch getwittert, es sei »ein optimales Signal aus Brüssel«, das in die Richtung weise, die Italien vorgeschlagen habe. Vergessen ist, dass der Regierungschef wochenlang »Coronabonds« gefordert und ihre Ablehnung vor allem durch Berlin als fehlende Solidarität kritisiert hatte. Die römische Tageszeitung La Repubblica vermerkte zum Nachgeben Contes entschuldigend, es sei eine »unbequeme, aber unwiderlegbare Wahrheit«, dass Italien ohne die EU die Situation mit der öffentlichen Verschuldung »nicht in den in den Griff bekommen« werde.

Von den 750 Milliarden Euro – von der EU aufgenommen als Schulden auf dem Kapitalmarkt – sollen laut Brüssel 500 Milliarden als Zuschüsse, 250 Milliarden als Kredite an die Staaten vergeben werden. Am Freitag wies ANSA darauf hin, dass die Mittel an Reformen gebunden sind. Das bezieht sich offensichtlich auf die Warnung von Außenminister Luigi Di Maio vor möglichen Bedingungen. Auch Wirtschaftsexperten erinnerten daran, dass das Programm mit dem Namen »Next Generation EU« zwischen Frankreich und der BRD verhandelt worden sei. Sowohl die Kredite als auch die Zuschüsse seien Strukturfonds, deren Mittel durch die Beteiligung der Staaten am EU-Budget finanziert und über mehrere Jahre ausgegeben werden. Sie würden kontrolliert und den Prioritäten der deutschen und französischen Industrie untergeordnet.

ANSA versuchte zu beruhigen. Es gehe darum, dass »nicht von gemeinsamen Prioritäten wie Digital und Green Deal« abgewichen werde. Aber auch die staatliche Agentur musste einräumen, dass die Mittel »gemäß einem Verteilungsschlüssel, der das Pro-Kopf-BIP und die Arbeitslosigkeit berücksichtigt« an die Staaten weitergereicht werden und »der Finanzierung öffentlicher Investitionen und Reformen, die von den Staaten gewählt, aber von der EU vorgegeben« werden, dienen müssen. Dazu wird EU-Kommissar Valdis Dombrovski zitiert: Wenn die Mitgliedstaaten »die von der EU festgelegten Prioritäten« nicht einhalten, verlieren sie das Geld einer Rate. Auch EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni vom sozialdemokratischen PD kommt nicht umhin einzugestehen, dass die »Empfehlungen« umzusetzen sind, die die Kommission jedes Jahr an die einzelnen Staaten ausgibt.

Noch ist das EU-Programm nicht unter Dach und Fach. Laut ANSA wird im Palazzo Chigi, dem italienischen Regierungssitz, mit »schwierigen Verhandlungen« gerechnet, die nicht vor der Ratssitzung im Juni abgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass Conte ein neues Dekret über die Umsetzung des »Wiederaufbauplanes« vorlegen muss und die Zustimmung von Abgeordnetenhaus und Senat benötigt.