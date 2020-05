Spiele mit Zuschauern

Budapest. Ungarns Regierung erlaubt ab Donnerstag erstmals seit Ausbruch der Coronapandemie wieder Sportveranstaltungen im Freien mit Publikum. Der hierzu in der Nacht zum Donnerstag im Ungarischen Amtsblatt erschienene Regierungserlass sieht strikte Auflagen vor. So muss unter den Zuschauern die Einhaltung eines Mindestabstands von anderthalb Metern gewährleistet sein. Die Wettkämpfe müssen außerdem in Arealen stattfinden, die nicht oder nur teilweise überdacht sind. Für Fußballstadien bedeutet dies, dass praktisch nur jeder vierte Sitzplatz vergeben werden darf. Am vergangenen Wochenende war erstmals wieder eine Runde der ersten Nationalliga gespielt worden, allerdings noch ohne Publikum. (dpa/jW)