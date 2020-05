Ist der Ruf erst ruiniert …

Kerstin Joensson/AP/dpa »Verstoß gegen den Grundgedanken des Fairplay«: An den Linzern könnte ein Exempel statuiert werden (Europa-League-Partie gegen Manchester United, 12.3.2020)

Heute könnte schon alles vorbei sein. Zumindest der Prozess am unabhängigen »Straf­senat« der Bundesliga, der den jüngsten Skandal des österreichischen Fußballs aufarbeitet. Noch vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Dienstag soll ein Urteil vorliegen. Jetzt schon vorbei sind allerdings die Zeiten, da der Linzer ASK als sympathisches Sensationsteam durch die Liga fegte.

Bis zur Coronakrise war der LASK die Erfolgsgeschichte des Alpenlandes. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga vor drei Jahren etablierte sich der Verein aus Oberösterreich mit attraktivem Fußball als Herausforderer von Serienmeister Red Bull Salzburg. Vor der pandemiebedingten Zwangsunterbrechung führte man die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung an. Der allgemein unbeliebte Platzhirsch Salzburg wirkte angeschlagen. Der Weg zum Meistertitel schien frei.

Doch Mitte Mai tauchten Videos auf, welche die Linzer beim verbotenen Training mit Körperkontakt zeigen. Der Verstoß gegen die Coronamaßnahmen wurde von Unbekannten gefilmt und der Bundesliga zugespielt. Viermal sollen die verbotenen Einheiten stattgefunden haben. Es dauerte nicht lange, bis die elf übrigen ­Vereine des Oberhauses ein gemeinsames Schreiben formulierten. Darin forderten sie ein Einschreiten der Bundesliga und eine harte Strafe für den LASK. Die Liga leitete umgehend ein Verfahren beim zuständigen Senat 1 »wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay« ein. Der sogenannte Senat 1 ist der Straf- und Beglaubigungsausschuss der Bundesliga. Die erste Verhandlung fand Mittwoch abend statt. Sie blieb wie erwartet ergebnislos und wurde auf den gestrigen Donnerstag vertagt (nach Redaktionsschluss). Das mögliche Strafmaß reicht von einer Ermahnung bis zum Verbandsausschluss.

Die Experten Moritz Ablinger vom Fußballmagazin Ballesterer und Alexander Huber von der Tageszeitung Kurier gehen gegenüber jW von einem Punktabzug aus. Damit könnten auch alle Hoffnungen auf den zweiten Meistertitel in der Vereinsgeschichte futsch sein – selbst ein geringer Abzug von drei Punkten würde Verfolger Salzburg die Aufholjagd deutlich erleichtern. Das Image der Linzer ist sowieso ramponiert. Der Verein wollte sich auf Anfrage von jW nicht zu dem Sachverhalt äußern. Auf einer Pressekonferenz am 15. Mai zeigten sich LASK-Präsident Siegmund Gruber, sein Vize Jürgen Werner sowie Trainer Valerien Ismael reumütig, versuchten aber, das Vergehen zu relativieren. »Wir haben nichts gestohlen, wir haben niemanden umgebracht, wir haben viermal falsch trainiert, und ich glaube, dass man auch die Verhältnismäßigkeit sehen muss«, sagte zum Beispiel Werner. Auch die Aussage Ismaels, er habe mit den verbotenen Einheiten »neue Reize« setzen wollen, irritierte zumindest. Dass man sich mit den Einheiten einen unfairen Vorteil verschaffen wollte, soll überspielt werden. Die Argumentationslinie der Verantwortlichen wird auf dem österreichischen Fußballportal abseits.at treffend mit »Es war ein Blödsinn, aber …« beschrieben.

Laut Klub sei das Trainerteam an Werner mit dem Wunsch herangetreten, reguläres Mannschaftstraining durchführen zu können, dem stattgegeben wurde. Präsident Gruber sei in den Entscheidungsprozess nicht involviert gewesen. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen scheint zumindest zweifelhaft. Wenig Freunde machte sich der LASK zudem, indem er dem Senat 1 belastendes Material über andere Vereine zukommen lies, die angeblich ebenfalls gegen die Hygienerichtlinien verstoßen hätten. Mittlerweile steht fest, dass keine Verfahren gegen andere Klubs eingeleitet werden.

Die Politik war ebenfalls »not ­amused«. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) bezeichnete die Verstöße des LASK als »schweres Foul«. Auch deshalb könnte der Senat 1 an ihm ein Exempel statuieren. Seinen guten Ruf ist der Nochtabellenführer auch jetzt schon los. Und im österreichischen Fußball damit (fast) alles wieder beim alten.