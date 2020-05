Bilderkampf gegen Faschismus

Am 2. Juni eröffnet die Ausstellung »John Heartfield – Fotografie plus Dynamit« in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin. Die geplante Eröffnungsveranstaltung im März war coronabedingt ausgefallen, die Schau statt dessen online präsentiert worden (jW berichtete am 3. April). John Heartfield (1891–1968) gehört zu den innovativsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Seine politischen Fotomontagen wurden zu Ikonen im Kampf gegen den deutschen Faschismus. Bisher weitgehend unbekannte Arbeiten und Dokumente belegen sein komplexes Bezugsfeld, u. a. zu Bertolt Brecht, George Grosz, Wieland Herzfelde und Erwin Piscator. Die Ausstellung läuft bis zum 23. August. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen können keine Führungen und Veranstaltungen stattfinden. Lesungen, Gespräche, Konzerte und Filme sind als digitale Angebote unter www.adk.de/heartfield zu finden. (jW)