Wer zieht vor Gericht?

»Rechnungen weitergeleitet«: Klagt der SV Waldhof Mannheim bald wieder gegen den DFB?

Der Aufstand gegen die Fortsetzung der Drittligasaison ist gescheitert, der Rückzug verläuft ungeordnet. Bei einem virtuellen Bundestag des Deutschen Fußballbundes (DFB) stimmten am Montag 222 von 253 Delegierten (94,9 Prozent) gegen einen Saisonabbruch, der von den Landesverbänden Sachsen und Sachsen-Anhalt beantragt worden war. Damit wird der Ball wohl auch in dieser Spielklasse ab kommendem Sonnabend wieder rollen. Und das, obwohl an einigen Standorten erst Anfang Juni das Mannschaftstraining erlaubt sein wird und sich die betroffenen Vereine damit im Wettbewerbsnachteil sehen. Das ist kaum von der Hand zu weisen und wird womöglich auch juristisch noch einmal genauer erörtert werden: »Die Anwälte der Unterlegenen werden sich wohl umgehend auf den Weg zu den Gerichten machen«, hatte DFB-Vizepräsident Rainer Koch vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung am Montag prophezeit.

Auch die Übernahme der Kosten des Corona-Hygienekonzepts könnte noch vor einem Kadi verhandelt werden. Der SV Waldhof Mannheim hatte in der vergangenen Woche zwei Rechnungen in einer Gesamthöhe von 79.000 Euro an den DFB zur Begleichung weitergeleitet und sich dabei auf eine Verordnung des Landes berufen, nach der die Ausgaben »insbesondere für die Testungen« von der »für die Durchführung des Wettbewerbs- oder Wettkampfbetriebs verantwortlichen Organisation« zu tragen seien. Daraufhin behauptete der DFB am Sonnabend, ihm sei vom »baden-württembergischen Kultus- und Sozialministerium (…) bestätigt worden, dass die Kosten der mit dem Hygienekonzept verbundenen Maßnahmen von den einzelnen Vereinen zu tragen sind«. Dem widersprach das Ministerium am Dienstag: »Es gibt von seiten des Sportministeriums keine Vorgabe, dass die Kosten für das Hygienekonzept und die damit verbundenen Maßnahmen die Vereine zu tragen haben.« Eine Verordnung besage lediglich, »dass für diese Kosten nicht das Land aufkommt«. Am Sonnabend soll der SV Waldhof auf den KFC Uerdingen treffen. Die jüngste juristische Auseinandersetzung mit dem DFB (Punktabzug wegen Fanausschreitungen) konnten die Mannheimer vor dem Landgericht in Frankfurt am Main für sich entscheiden. Gut möglich, dass sie das noch einmal versuchen.

Offen ist auch, welche Konsequenzen ein Anwaltsschreiben hat, in dem der Hallesche FC vom DFB ein zweiwöchiges Mannschaftstraining vor dem Neustart fordert. Es wird »von den zuständigen Stellen rechtlich überprüft«, heißt es seitens des Fußballbundes. Auf die Antwort wartet auch der 1. FC Magdeburg. Geschäftsführer Mario Kallnik erklärte zwar, man »respektiere« das Votum des Bundestags, formulierte aber im nächsten Atemzug gewichtige Bedingungen: »Der Spielbetrieb sollte erst aufgenommen werden, wenn es die behördlichen Verfügungslagen in allen betroffenen Bundesländern zulassen und somit jeder Verein seine Heimspiele im eigenen Stadion austragen kann.« Auch Kallnik forderte ein zweiwöchiges Teamtraining.

Die Hoffnung auf ein Spiel in der Heimat hat Carl Zeiss Jena angesichts des bis 5. Juni gültigen Verbots von Wettkämpfen und Mannschaftseinheiten in Thüringen aufgegeben. Am Montag bezogen die Profis ihr Quarantänequartier im sächsischen Leipzig. Ihr Heimspiel gegen den Chemnitzer FC wollen die Jenaer nach Angaben der Thüringer Allgemeinen vom Dienstag entweder in Meppen oder in Würzburg austragen. Hintergrund: Drei Tage später müssen die Tabellenletzten beim MSV Duisburg antreten. »Wir möchten gern in die Nähe unserer zweiten Partie gegen Duisburg, um dort aus einem Camp heraus beide Spiele zu bestreiten«, sagte Geschäftsführer Chris Förster.