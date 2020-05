Schnell, billig, lebensgefährlich

REUTERS/Piroschka van de Wouw Schlachthaus der Vion-Gruppe in Groenlo, Niederlande (25.5.2020)

In einem Schlachtbetrieb der Vion Food Group im niederländischen Groenlo sind am Wochenende 147 der 657 Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. 79 von ihnen sind in Deutschland in den Kreisen Borken und Kleve untergebracht. Das meldete die zuständige Gesundheitsbehörde (GGD) in der Provinz Gelderland am Sonntag auf ihrer Internetseite.

Bei den Infizierten handelt es sich demnach überwiegend um Leiharbeiter aus Ost- und Südosteuropa. Die Belegschaft der Niederlassung Groenlo befindet sich nun für zwei Wochen in Quarantäne, die Produktion steht still. Weil die betroffenen Arbeiter je nach Bedarf auch in anderen Schlachtereien des Konzerns eingesetzt wurden, testet die GGD nun auch dort im großen Stil.

Vion kann sich den Ausbruch angeblich nicht erklären. »Niemand weiß, warum«, beteuerte Vorstandschef Ronald Lotgerink am Montag auf der Internetseite der Firma. Ein Fleischbeschauer, der die Fabrik unlängst besucht hatte, hält die Unterkünfte für die Quelle der Infektionen. Dort müssten sich manchmal dreißig Leute ein Haus in einem Ferienpark teilen. »Der eine steht aus dem Bett auf, der nächste legt sich hinein«, berichtete der Mann, der anonym bleiben will, am Montag dem Sender Omroep Gelderland. Und ergänzte: »Es muss alles schneller und billiger sein. Masse, Masse, Masse, auf Kosten der Gesundheit und der Qualität«. Das sei »moderne Sklaverei«. Und Groenlo sei nur die Spitze des Eisbergs.

Besonders billig scheint es im Nachbarland zu sein. In der 30.000-Einwohner-Stadt Emmerich wohnen viele Leiharbeiter mit ihren Familien. Insgesamt 3.600 Personen, schätzte Bürgermeister Peter Hinze (SPD) am Dienstag gegenüber der Tageszeitung De Gelderlander. Sie seien an 40 Orten in der Stadt untergebracht. Die Unterkünfte würden von neun Leiharbeitsfirmen aus den Niederlanden unterhalten. Hinze weiß weder, wie viele der Infizierten hier wohnen, noch um wen es sich handelt: »Emmerich ist ein Corona-Hotspot, ohne dass ich dagegen etwas tun kann.«

26 der Unterkünfte in Emmerich werden laut De Gelderlander von der Horizon Groep aus Zevenaar betrieben. Sie ist eine der Firmen, die Vion mit Arbeitskräften »beliefern«. »Dabei erfüllen wir Ihren Bedarf bei den niedrigsten möglichen Arbeitskosten«, macht die Firma auf ihrer Homepage klar, worum es geht. Die Abwesenheit durch Krankheit läge bei den Vermittelten unter einem Prozent, »eine Spitzenleistung im Vergleich zum Branchendurchschnitt«.

Vion Food nutzt solche Angeboten reichlich. Von den insgesamt 12.445 Beschäftigten sind laut Homepage des Unternehmens 7.901 Leiharbeiter. Deren Unterbringung interessiert anscheinend kaum. Anfang Mai waren in der Vion-Schlachterei Bad Bramstedt bereits 140 Arbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 77 von ihnen stammen aus Rumänien und wohnten mit ihren Familien in einer alten Kaserne. Das Subunternehmen Deutsche Schlacht und Zerlegung GmbH zog ihnen für die Unterbringung laut NDR vom 17. Mai auch noch 150 Euro vom Nettolohn ab.