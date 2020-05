Gegenwind für Moreno

Santiago Arcos/REUTERS Protest in Guayaquil (25.5.2020)

In Ecuador ist es am Montag (Ortszeit) trotz Einschränkungen wegen der Coronapandemie in mehreren Städten zu Demonstrationen gegen die Regierung des rechten Präsidenten Lenin Moreno gekommen. Wie auf dem Foto in der Hafenstadt Guayaquil folgten nach Angaben lokaler Medien Tausende den Aufrufen von Gewerkschaften und linken Organisationen. Moreno hatte am Sonntag angekündigt, angesichts der Wirtschaftskrise unter anderem Stellen streichen, staatliche Betriebe schließen und im Bildungswesen Kürzungen durchführen zu wollen. (jW)