Man hilft, wo man kann

Was könnte symptomatischer für die derzeitige Lage im Tennissport sein als die Verwandlung von Teilen des »Billie Jean King National Tennis Center« in Queens, New York, in ein Hospital für Covid-19-Patienten? Tennis steht unter Quarantäne wie global jeder Profisport – mit experimentellen Ausnahmen wie der koreanischen Baseballiga (KBO) oder den Fußballbundesligen, die sich zur Durchführung fragwürdiger Geisterspiele entschieden haben.

Ursprünglich sollten im Billie-Jean-King-Center ab Ende August die US Open stattfinden. Offiziell abgesagt sind sie noch nicht, alle bis Anfang August angesetzten Turniere von ATP, WTA und ITF dagegen schon. Das heißt auch, dass es zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg kein Turnier in Wimbledon geben wird. Der ausrichtende All England Lawn Tennis & Croquet Club war allerdings vorausschauend genug, sich gegen Ausfälle durch höhere Gewalt wie den Ausbruch einer Epidemie zu versichern. Vielleicht fiel ihm die Entscheidung, das Turnier in diesem Jahr zu streichen, auch deshalb vergleichsweise leicht. Es bleibt alles eine Frage des Geldes.

Der US-Verband (USTA) hat keine entsprechende Versicherungspolice in der Hinterhand, wird jedoch nicht über Nacht verarmen. Er hat ein Notstandsbudget in Höhe von 15 Millionen Dollar verabschiedet und die Gehälter seiner Angestellten bis auf weiteres um 20 Prozent gekürzt. Man tut, was man kann.

Wird also in New York in den ersten Septemberwochen Tennis gespielt werden können? Andrew Cuomo, der so zwielichtige wie ambitionierte Gouverneur des Bundesstaates New York, hat die einschlägigen Profisportligen – Baseball, Football, Basketball, Eishockey – aufgefordert, sich auf den Spielbetrieb ohne Zuschauer vorzubereiten. Von den US Open war dabei nicht weiter die Rede.

Allmählich werden nun weltweit – von Florida über Australien bis in die deutsche Provinz – »Exhibitions« (Schaukämpfe) geplant, teilweise mit veränderten Regeln (nur vier Gewinnspiele), ohne Zuschauer, Linienrichter und Ballkinder, mit zu Extravorsicht und Distanz verdammten Spielern. Supertraurige Vorstellungen für eine düstere Zukunft.

Während der Zwangsspielpause hat sich der Patient Profitennis auch zu einigen (seit Jahren virulenten) Grundsatzdiskussionen aufgerafft. Von Unterstützungsbudgets für Spieler auf den hinteren Weltranglistenpositionen ist einmal mehr die Rede. Worauf Zyniker antworten könnten, dass ein Spieler jenseits der Top 500 von der Spielpause allein schon dadurch profitiert, dass er oder sie dank des Wegfalls der Reisekosten schlicht weniger Geld verliert. Man hilft, wo man kann.

Eine seit den 70ern immer wieder aufkeimende Debatte ist die um die notwendige Neustrukturierung der Profiverbände, namentlich eine Zusammenführung von ATP und WTA. Beides sind ja keine Sportverbände im herkömmlichen Sinne, sondern konkurrierende Wirtschaftsunternehmen, die mit anderen Unternehmen (z. B. lokalen Turnierveranstaltern) oder Verbänden (z. B. USTA) Geschäfte machen, hauptsächlich durch Lizenzverträge und ähnliches. Selbstverständlich ist die Fusion von Wirtschaftsunternehmen prinzipiell alles andere als eine Unmöglichkeit. Die so einer Fusion inhärenten Probleme aber sind freilich nicht in erster Linie sportpolitischer, sondern betriebswirtschaftlicher Natur. Da können seelenruhig viele gute Absichten verkündet werden.

Gute Absichten hat garantiert auch der in diesem Jahr auf dem Platz noch unbesiegte Esoteriker Novak Djokovic, der am 22. Mai 33 Jahre alt wurde, mit der Organisation der »Adria Tour«, einer Reihe von Exhibitions von Mitte Juni bis Anfang Juli an Orten von Montenegro bis Sarajevo. Auch eine Art Notfallprogramm, das wenigstens über die Empfehlung von Yoga und Heilwasser und vergleichbaren Djokovic-Hausmitteln hinausgeht.