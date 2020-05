Sie nannten ihn X Æ A-Xii

Tesla-Chef Elon Musk (48) und seine Lebensgefährtin, die Musikerin Grimes (32), haben wohl den geplanten Namen ihres neugeborenen Sohnes (X Æ A-12 Musk) an die kalifornischen Gesetze angepasst. Die Zahl 12 wurde durch die römische Variante ersetzt. Nun soll der Junge wohl »X Æ A-Xii« heißen, wie Grimes auf Instagram erklärte. Nach kalifornischem Recht seien »römische Zahlen« erlaubt, schrieb Grimes (bürgerlicher Name: Claire Boucher). Außerdem würden diese auch besser aussehen, wenn man ehrlich sei. Zuvor hatte die Kanadierin den Namen so erklärt: »X« stehe für die unbekannte Variable; »Æ« bedeute Künstliche Intelligenz in ihrer Elfensprache; »A-12« beziehe sich auf den Namen »unseres« Lieblingsflugzeugs, einer Militärmaschine: »Toll im Gefecht, aber friedlich«; »A« beziehe sich auch auf ihren Lieblingssong »Archangel«. (dpa/jW)