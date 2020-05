Zwei Männer, beide um die 30 Jahre alt, steigen an einer Klinik in einen Bus ein und unterhalten sich dabei.

»... Na, ich wohne doch hier. Warst du in der Klinik, oder was?«

»Beim Urolochen jewesen.«

»Oah, Scheiße! Hast du noch alles dran?«

»Habe am Wochenende einen Knoten am rechten Ei jefunden.«

»Hör uff! – Und?«

»Dor Ozd hat nüscht jefunden.«

»Und?«

»Was?«

»Na, haste die Maske angelassen?«

»Muss man jetzt unten och ’ne Maske trajen?«