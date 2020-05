SAP auf Kulturaustausch

Uwe Anspach/dpa Noch in inszenierter Eintracht: Christian Klein, deutscher Kovorstandsvorsitzender, und Jennifer Morgan, mittlerweile geschasste US-amerikanische Kovorstandsvorsitzende des Softwarekonzerns SAP (29.1.2020)

Es rumort unverändert bei dem zur Zeit wertvollstem deutschen Unternehmen, dem Softwarekonzern SAP aus Walldorf bei Heidelberg. Erst hatte die Firma am 20. April überraschend ihre Kovorsitzende Jennifer Morgan gefeuert; die plötzliche Entlassung der US-Amerikanerin, der einzigen Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns, schlug Wellen. Anschließend konnte SAP zwar zunächst mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen punkten: Der Umsatz wuchs nach einer kräftigen Zunahme im Jahr 2019 im ersten Quartal 2020 erneut an – um 7 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro –, der Gewinn erreichte von Januar bis März satte 811 Millionen Euro. Seither dringen allerdings immer wieder harte innere Auseinandersetzungen an die Öffentlichkeit, bei denen es vor allem um Differenzen zwischen dem deutschen Mutterkonzern und mehreren zugekauften US-Tochterfirmen geht.

Hintergrund der Differenzen sind letztlich Verschiebungen in der Softwareindustrie. SAP, 1972 gegründet, ist im wesentlichen damit groß geworden, Software an Unternehmen zu verkaufen und seinen Kunden nicht nur Lizenzgebühren abzuknöpfen, sondern sie auch zur Unterzeichnung von Wartungsverträgen zu verpflichten; Wartung war nötig, denn die Kunden hatten die Software ja gewöhnlich auf ihren eigenen Servern. Das lief viele Jahre lang sehr gut; SAP wurde zum größten Softwarekonzern auf dem europäischen Kontinent. Seit geraumer Zeit verlagert sich allerdings die Bereitstellung von Software zunehmend vom eigenen Server in die Cloud: Softwareproduzenten halten ihre Programme dort verfügbar, warten sie dort auch und vermieten die Nutzungsrechte.

An der Umstellung auf die Cloud kommt natürlich auch SAP nicht vorbei. Um sie voranzutreiben, hat der Konzern unter seinem ehemaligen Vorsitzenden Bill McDermott eine ganze Reihe Firmen gekauft – vor allem US-Unternehmen, die bei cloudbasierter Software vorne liegen. SAP hat sich die Übernahmen von Firmen wie Qualtrics oder Concur alles in allem rund 30 Milliarden Euro kosten lassen – und die Expansion beginnt sich inzwischen zu rentieren. Im vergangenen Jahr verdiente der Konzern mit dem klassischen Lizenzverkauf zwar noch immerhin 4,5 Milliarden Euro; das Geschäft mit Cloudsoftware schnellte jedoch um 39 Prozent in die Höhe und überstieg den Lizenzverkauf mit 6,9 Milliarden Euro bereits deutlich. Dabei sind die Gewichte regional unterschiedlich verteilt. In Europa, wo SAP bis heute rund 40 Prozent seines Umsatzes erzielt, gingen noch vier Fünftel des Geschäfts auf die klassische Installation von Software auf Firmenservern zurück. In den USA dagegen, wo SAP inzwischen mehr als 30 Prozent seines Umsatzes generiert, näherte sich der Anteil des Cloudcomputings bereits rund der Hälfte des Geschäfts.

Die Expansion in den Vereinigten Staaten stellt SAP nun allerdings vor unerwartete Probleme. Welche das sind, das zeigt zum Beispiel die Erwartung der traditionellen SAP-Kunden. Die hätten es gerne, wenn etwa die Software der neuen US-Tochterfirmen in die vertrauten bisherigen SAP-Strukturen integriert würde und ihnen bequem zur Verfügung stünde. Hingegen liegt das Interesse der US-Tochterfirmen weniger darin, ihre Produkte an überkommene Strukturen anzupassen, als vielmehr darin, ihren Entwicklungsprozess voranzutreiben. Integration versus Innovation – unter dieser Alternative wird das Problem unter Beobachtern diskutiert. Dabei spielen durchaus auch unterschiedliche Unternehmenskulturen eine Rolle: Hochinnovative US-Unternehmen haben eben ein anderes »Mindset«, sie ticken anders als Traditionsfirmen in Deutschland, heißt es in der Branche.

Um die Differenzen im Konzern auszugleichen, hatte Hasso Plattner, Mitgründer, Aufsichtsratschef und bis heute die eigentlich starke Person bei SAP, im Oktober die Ablösung von McDermott durch eine Doppelspitze betrieben: Der Deutsche Christian Klein und die US-Amerikanerin Jennifer Morgan, beide schon seit vielen Jahren bei SAP tätig, sollten als Kovorsitzende die divergierenden Tendenzen unter einen Hut bringen. Weil das nicht gelang, musste Morgan im April gehen. Nun mischt sich Aufsichtsratschef Plattner, laut Forbes zehntreichster Deutscher, noch stärker ein. Mit der Expansion in den USA seien im Konzern »zwei Kulturen aufeinandergeprallt, die sehr unterschiedlich sind«, räumte er kürzlich im Handelsblatt-Interview ein; da müsse nun wohl doch eine gewisse Vereinheitlichung her.