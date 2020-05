Westliches Komplott aufgedeckt

LIBYAN NATIONAL ARMY HANDOUT/Reuters TV via REUTERS Mit freundlicher Unterstützung des Westens: 2019er Offensive des libyschen Generals Khalifa Haftar (Videostill, 27.4.2020)

UN-Experten haben in einem vertraulichen Bericht, den die Nachrichtenagentur dpa am Montag einsehen konnte, eine Geheimmission von mindestens zwanzig westlichen Einsatzkräften in Libyen im vergangenen Jahr aufgedeckt. Diese sollten im Interesse des aufständischen Warlords Khalifa Haftar Waffenlieferungen der Türkei an die von der UNO eingesetzte und international anerkannte Regierung Libyens abfangen. Die Personen sollen aus Australien, Frankreich, Malta, Südafrika, Großbritannien und den USA kommen und am 27. Juli 2019 als Wissenschaftler für geophysikalische Untersuchungen getarnt nach Bengasi, dem Hauptsitz Haftars, eingeflogen worden sein.

Geplant und durchgeführt worden sei das »Projekt Opus« von mindestens zehn Firmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Malta und den britischen Jungferninseln. Die in den VAE ansässigen Firmen »Lancaster6« und »Opus Capital Asset« besorgten demnach sechs Militärhelikopter in Südafrika und zwei Schlauchboote aus Malta zum Kapern türkischer Waffenlieferungen auf dem Mittelmeer. Geplant wurde der Einsatz in acht Ländern, darunter die VAE, Malta, Jordanien und die USA.

Unklar ist noch, weshalb die Einsatzkräfte bereits am 2. Juli, als Ölmitarbeiter getarnt, die Mission abbrachen und fluchtartig nach Malta übersetzten. Auch Angaben zu Drahtziehern des »Projektes« und möglichen staatlichen Beteiligungen fehlen. Doch schon jetzt bringt der UN-Bericht die Offiziellen in Washington und Paris in Erklärungsnot. Dort stärkt man zwar verbal der UNO bei ihren Friedensbemühungen den Rücken, hielt aber stets freundlichen Kontakt zum Warlord Haftar, solange der wie der Sieger des libyschen Machtkampfs und künftiger Herr über die wertvollen Öl- und Gasreserven des Landes aussah.

Bereits 2016 musste Paris eingestehen, dass französische Spezialkräfte im Libyen-Krieg auf seiten Haftars involviert waren. Der wiederum bekam seine Offensive im vergangenen Jahr von US-Präsident Donald Trump telefonisch abgesegnet. Entgegen den Einschätzungen deutscher bürgerlicher Medien ist der Westen von Anfang an Kriegspartei in Libyen. Ob dies nach dem Auffliegen des »Projekts Opus« Eingang in die Leitartikel finden wird, bleibt fraglich.