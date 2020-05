Ramelow rudert zurück

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Bei Bodo Ramelow (Die Linke) wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird (Archivbild)

Nachdem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) parteiübergreifend scharfen Gegenwind zu spüren bekam, hat er seine Pläne zur Aufhebung der Maßnahmen gegen die Coronapandemie relativiert. Er werde dem Kabinett an diesem Dienstag vorschlagen, »dass zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin der Mund-Nasen-Schutz bleiben soll«, sagte Ramelow am Montag den Sendern RTL und N-TV. Es solle auch darüber beraten werden, ob und wie die in Thüringen erlassenen Kontaktverbote gelockert werden könnten.

Zuvor hatte Ramelow ein Ende des landesweiten Corona-Lockdowns angekündigt und in Aussicht gestellt, dass ab dem 6. Juni auf allgemeine Schutzvorschriften und staatlichen Zwang verzichtet werden soll – zugunsten von »selbstverantwortetem Maßhalten«.

Aus den Reihen seiner Koalitionspartner – SPD und Bündnis 90/Die Grünen – gab es kritische Stimmen zu diesem Vorstoß. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hatte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag erklärt, es müsse aufgepasst werden, »dass wir angesichts des erfolgreichen Pandemiemanagements nicht leichtsinnig werden und überdrehen«.

In Ramelows eigener Partei sind die Meinungen geteilt – Linke-Chefin Katja Kipping gilt als Kritikerin der »Lockerungslobby«, befürchtet viele Tote und hält allgemeine Schutzmaßnahmen weiterhin für sinnvoll. Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch verteidigte dagegen am Montag seinen Thüringer Parteifreund: Ramelow wolle die Maßnahmen nur nach Bedarf »regionalisieren«, sagte Bartsch dem Deutschlandfunk.

Laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) vom Montag kündigte derweil auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) einen »Paradigmenwechsel« im Umgang mit der Coronakrise ab dem 6. Juni an, falls die Zahl der Neuinfektionen stabil auf niedrigem Niveau bleibe.

Laut einer Vorlage des Kanzleramts für eine Schalte mit den Ländern, die am Montag der dpa vorlag, sollen sich innerhalb weniger Tage zwar wieder zehn Personen treffen dürfen, Kontaktbeschränkungen aber grundsätzlich bis zum 5. Juli in Kraft bleiben. (dpa/jW)