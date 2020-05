SUV statt Klimaschutz

Kai Pfaffenbach/REUTERS Autoindustrie und Regierung wollen die Pariser Klimaschutzziele ausbremsen

Das Kapital will Taten sehen. Das »Schnarchland«, wie es Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), im September vergangenen Jahres im Spiegel-Interview nannte, soll nach überstandener Coronakrise schnell wieder hochfahren.

Und dafür sollen die Hüllen fallen. Mit 66 Maßnahmen diktierte Kempf am Montag der Bundesregierung ins Stammbuch, welchen Forderungen Folge zu leisten sei. Das vom Justizministerium geplante »Unternehmensstrafrecht« komme »jetzt zur Unzeit«. Der Gesetzentwurf sieht vor, Firmen als juristische Personen belangen zu können. Demnach wären etwa der VW-Dieselskandal oder »Cum-Ex«-Geschäfte nicht mehr nur die Tat einzelner Ingenieure oder Investmentbanker. Vielmehr sollen Konzerne als Ganzes mit bis zu zehn Prozent des weltweiten Umsatzes haften. Der BDI stellt sich schützend vor die Konzerne: Rechtstreue lasse sich auch anders herstellen, heißt es in dem Verbandspapier. Kurz und knapp: »Bestehende Regelungen sind ausreichend«. Mit dem Datenschutz solle man es nicht so genau nehmen. Die Wirtschaft will dem Papier zufolge auf die Gesundheitsdaten der Bürger zugreifen können, die diese künftig für Forschungszwecke freiwillig an ein staatliches Forschungsdatenzentrum übermitteln. Auch Umweltauflagen stören die Kapitalisten nur. Dreckschleudern wie Kohlekraftwerke sollen weniger Geld für den Ausstoß von CO2 bezahlen müssen.

In diesem Punkt scheint auch die Bundesregierung einer Meinung. Wie der Spiegel am Samstag berichtete, hat die Kanzlerin bereits den Kotau vor der Autoindustrie gemacht. Von einer Neuauflage der »Abwrackprämie« sollen auch die Hersteller von Spritfressern profitieren. Auf dem nächsten »Autogipfel« am 2. Juni solle beschlossen werden, dass der Kauf von Pkw finanziell gefördert werde, auch wenn sie bis zu 140 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. Das ist weit über dem EU-Flottengrenzwert von 95 Gramm und entspricht in etwa den durchschnittlichen CO2-Emissionen von Autos aus dem Jahr 2012. Die Autokonzerne plädieren für eine 140-Gramm-Grenze, weil dadurch auch renditestarke Modelle wie die »5er-Serie« von BMW oder die »E-Klasse« von Mercedes gefördert würden.

Es wäre ein Fest für den Verband der Automobilindustrie (VDA), der ein enges Verhältnis zur Regierung hegt. VDA-Präsidentin Hildegard Müller war langjährige Staatsministerin im Kanzleramt. »Es gibt gerade in der Autobranche einen hohen Grad personeller Verflechtung mit der Bundesregierung«, kritisierte Timo Lange von Lobbycontrol gegenüber der Berliner Zeitung vom Samstag. So sei der Leiter der Hauptstadtrepräsentanz von VW ein früherer Büroleiter von Angela Merkel in der CDU-Zentrale. Der Leiter der Abteilung Politik und Außenbeziehungen der Daimler AG wiederum ist Eckart von Klaeden, der ebenfalls mal Staatsminister im Bundeskanzleramt von Angela Merkel war.

Auch Kempf hält es eher mit dem Motto »Freie Fahrt für freie Bürger«, Regulierungen für die Autokonzerne sind ihm verpönt: »Ich wehre mich dagegen, dass wir gleich mit Verboten kommen«, hatte er dem Spiegel im September 2019 gesagt. »Die SUV werden nicht gekauft, weil sie produziert werden. Sondern sie werden produziert, weil sie gekauft werden. Dass der Staat die Wahl des Fahrzeugs regelt, halte ich für den falschen Weg.«