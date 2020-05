Russland: Keine Kriegsübungen an NATO-Grenzen in Coronakrise

Alexander Zemlianichenko/AP/dpa Sergej Lawrow, Außenminister der Russischen Föderation (Moskau, 5.5.2019)

Moskau. Die Russische Föderation plant nach eigenen Angaben während der Coronakrise keine Armeeübungen an der Grenze zu Mitgliedstaaten der NATO-Militärallianz. Die russischen Streitkräfte würden zudem auch andere Manöver reduzieren, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge. Russland habe dem Militärbündnis schon früher derartige Vorschläge gemacht, um das Vertrauen zu stärken. Diese seien jedoch unbeantwortet geblieben.

Die Coronapandemie hat Russlands Militär schwer getroffen. Insgesamt haben sich nach offiziellen Zahlen knapp 300.000 Menschen in dem Land mit dem Virus infiziert. Nach Angaben des Verteidigungsministerium haben sich rund 1.630 Armeeangehörige mit Sars-CoV-2 infiziert. (dpa/jW)