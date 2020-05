Eigentümer diskutieren Schließung von Flughafen Tegel

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die geplante vorübergehende Schließung des Berliner Flughafens Tegel beschäftigt an diesem Mittwoch noch einmal Vertreter der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Bundes. Die Eigentümer der Flughafengesellschaft tagen in einer Gesellschafterversammlung per Videokonferenz. Es gebe Signale, dass es einen Konsens geben könne, hatte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider bereits am Montag gesagt. Er leitet auch die Gesellschafterversammlung.

Die Flughafengesellschaft will Tegel vom Netz nehmen, um angesichts des Passagierrückgangs in der Coronakrise die Kosten zu begrenzen. Der Berliner Flugverkehr würde dann in Schönefeld konzentriert. Nach Informationen des Handelsblatts kristallisiert sich als möglicher Termin der 15. Juni heraus. Welche Folgen eine Schließung für die Beschäftigten in Tegel hat, wurde indes nicht mitgeteilt. (dpa/jW)