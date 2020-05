Bundesregierung prüft staatliche Beteiligung an Stromnetzriesen Tennet

Nicolas Armer/dpa

Berlin. Die Bundesregierung prüft eine staatliche Beteiligung am Stromnetzbetreiber Tennet. Eine mit der niederländischen Regierung geschlossene Absichtserklärung sieht ein gemeinsames Vorgehen vor, um die Kapitalbasis von Tennet zu stärken. Dabei sollen auch Optionen bezüglich Investitionen und Beteiligungen seitens Deutschlands und der Niederlande untersucht werden, wie das Bundesfinanz- sowie Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilten. Begründet wird der Schritt mit notwendigen umfangreichen Investitionen ins deutsche Stromnetz. Die Muttergesellschaft des Netzbetreibers, die Tennet Holding, gehört dem niederländischen Staat. Die Erklärung bedeutet noch nicht, dass die BRD tatsächlich Anteile der Tennet Deutschland erwirbt. Die Firma ist der derzeit größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Die Bundesrepublik ist bereits über die Staatsbank KfW am kleineren »50Hertz« beteiligt. (dpa/jW)