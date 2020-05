Neue Forbes-Liste

New York. Die Tennisspielerin Naomi Osaka hat laut der am Wochenende veröffentlichten Forbes-Liste der bestverdienenden Sportlerinnen ihre US-amerikanische Kontrahentin Serena Williams abgelöst. Nach Schätzung des US-Wirtschaftsblattes verdiente die 22jährige Osaka in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 37,4 Millionen US- Dollar und damit 1,4 Millionen Dollar mehr als Williams. Die 23malige Grand-Slam-Siegerin hatte in den vergangenen vier Jahren die Liste angeführt. Beide Athletinnen übertrafen auch die bisherige Jahresbestmarke von 29,7 Millionen Dollar der mittlerweile zurückgetretenen Russin Maria Scharapowa aus dem Jahr 2015. Die Forbes-Liste basiert auf Recherchen und Schätzungen. In die Berechnungen fließen Preisgelder, Gehälter und Bonuszahlungen ein, aber auch Zahlungen von Sponsoren, Antrittsgelder und Lizenzgebühren für Marketingprodukte. Aktuell ist die Tennissaison wegen der Coronaviruspandemie unterbrochen. (dpa/jW)