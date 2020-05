Antrag auf Abbruch

Leipzig. Die Landesverbände Sachsen (SFV) und Sachsen-Anhalt (FSA) fordern vom Deutschen Fußballbund (DFB) den Abbruch der 3. Liga. In einem entsprechenden Antrag für den außerordentlichen DFB-Bundestag am heutigen Montag heißt es, in dieser Saison dürfe es keine Absteiger in die Regionalligen geben. Begründet wird das mit je nach Bundesland unterschiedlichen Verfügungen in der Coronapandemie, was einen fairen Wettbewerb nicht zulasse. Außerdem verweisen die Verbände darauf, dass die Saison über den 30. Juni hinaus gehen werde und damit erhebliche arbeits- und vertragsrechtliche Probleme entstehen könnten. (dpa/jW)