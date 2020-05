Ein Wanderzirkus auf LSD

Jackson Meoffski/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en Die US-amerikanische Band Man Man erfordert Spinnertoleranz

Die US-amerikanische Band Man Man ist ein kaputter musikalischer Wanderzirkus: karnevalesk, psychedelisch und versponnen. Auf »Dream Hunting in the Valley of the In-Between« ist die Gruppe weniger punkig oder anarchisch als zu Beginn ihrer Karriere, dafür vielschichtiger, ausgefeilter. Also eine Fortsetzung des Trends der letzten Alben. Dieser Verlust der rohen Energie zugunsten von mehr Kunstfertigkeit ist wahrscheinlich so eine Art unvermeidbarer thermodynamischer Prozess. Über ihn zu jammern ist so sinnvoll, wie sich über die Schwerkraft aufzuregen – es mag der eigenen Stimmung helfen, bringt aber ansonsten nichts.

Zirkusdirektor Ryan Kattner (alias Honus Honus) ist mittlerweile von Philadelphia nach Los Angeles gezogen. Es fällt schwer, sich einen Ort vorzustellen, an den diese Band weniger passt. Andererseits fällt es auch schwer, sich einen Ort vorzustellen, an den sie passt. Vielleicht kommen Man Man aus einem Universum, dass sich 1967 auf einem LSD-Trip von unserem abgespalten hat, das scheint noch am wahrscheinlichsten. Bläser, Xylophone und Flöten kollidieren mit klassischer Bandbesetzung und setzen sich irgendwie wieder zusammen: zum halbkaribischen »Inner Iggy«, in dem ein nach Iggy Pop klingender Chor »Huahuahuaa« singt, während Kattner darüber die Weisheit »You gotta find your inner Iggy« verkündet; zum halbminütigen Krach von »Oyster Point«; zum Strandcombo-Prog von »The Prettiest Song in the World«. Man findet auf dieser Platte so ziemlich alles, was man sich nicht vorstellen kann. Gleich der zweite Track, »Cloud Nein«, klingt, als musiziere hier ein vom Irrsinn und der Kreativität der frühen Split Enz ergriffener Ben Folds – Strukturen und Soundoberflächen werden nur aufgebaut, damit sie ein- bzw. aufgerissen werden können.

Also ein grundsympathisches Durcheinander, in dem das Chaos nicht der Ausgangspunkt der Kreativität ist, sondern deren Endpunkt. Das kann große Freude bereiten, kann aber auch nach 20 Minuten mächtig auf den Senkel gehen. Je nach Tagesform und grundsätzlicher Spinnertoleranz. Und sind die Grenzen dieser Toleranz erreicht, dann kann das alles auch sehr bemüht, sehr gewollt »skurril« wirken. Dann ist auch die oft angestrengt kaputt klingende Stimme von Kattner weiß Gott keine Hilfe. Vielleicht hat der gute Mann zu viel Tom Waits gehört. Er wäre nicht der erste, bei dem das bleibende Schäden hinterlassen hat. Aber gerade, wenn man die wohlwollende Grundeinstellung zum Album vollends zu verlieren droht, kommt ein bezaubernder, vergleichsweise gerader Popsong wie »Sheela« um die Ecke und versöhnt einen wieder halbwegs mit der Platte.

Insgesamt ein recht gemischter Beutel, »a mixed bag«, wie der Engländer sagt. Als würde man einen Abend mit einem intelligenten, witzigen Menschen verbringen, der aber furchtbar unfokussiert und sprunghaft ist. Man fühlt sich blendend unterhalten, aber irgendwann fängt man an, sich hilfesuchend nach Fluchtmöglichkeiten umzuschauen. Und man braucht drei Tage, um sich zu erholen und sich wieder unter Menschen zu trauen. Aber man wird diesen Abend auch nicht so schnell vergessen.