EU will führen

Axel Schmidt/REUTERS Wollen beide ihre Ansprüche auf den Balkan durchsetzen: Der US-Botschafter in der BRD Richard Grenell und Bundeskanzlerin Angela Merkel (Meseberg, 6.7.2020)

Paris und Berlin sind sich einig: Die von der Europäischen Union diktierten Gespräche zwischen Belgrad und Pristina sollen so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Das haben die Außenminister der beiden Länder, Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian, in einer Stellungnahme gefordert, die am Samstag auf der albanischsprachigen Internetseite Koha und der Plattform Kossev veröffentlicht worden ist. In dem Text heißt es, Serbien und das Kosovo müssten alle Hindernisse beseitigen, um »die ungelöste Situation« zu klären, »die ein destabilisierender Faktor für den gesamten Westbalkan bleibt und als solche eine europäische Sicherheitsfrage ist«.

Frankreich und die Bundesrepublik seien bereit, den von der EU eingesetzten Sonderbeauftragten für den Konflikt, den slowakischen Diplomaten Miroslav Lajcak, und dessen Team mit ihrem gesamten »politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Potential zu unterstützen«. »Ziel sollte es sein, ein nachhaltiges, umfassendes, rechtsverbindliches Abkommen zwischen Belgrad und Pristina zu erreichen, das alle offenen Fragen löst und zur regionalen Stabilität beiträgt«, so die beiden Minister, die kein Wort über die mögliche Rolle Russlands oder der Vereinten Nationen fallen ließen.

Die EU – und vor allem die beiden dominierenden Kräfte – stehen unter Druck. Denn auch die USA wollen so schnell wie möglich den Konflikt, den sie selbst maßgeblich mit befeuert haben, beigelegt sehen. In den Vereinigten Staaten soll im November gewählt werden, und Präsident Donald Trump sucht nach einem außenpolitischen Erfolgt. Dafür hatte er seinen Vertrauten, den in Berlin als Botschafter eingesetzten Diplomaten Richard Grenell, im vergangenen Jahr als Sonderbeauftragten für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina berufen.

Laut dpa-Informationen vom Wochenende wird Grenell als Botschafter in Berlin bald abtreten. Als Vermittler auf dem Balkan hat er in den vergangenen Monaten einige Erfolge vorzuweisen: So wurde vereinbart, eine direkte Flugverbindung zwischen Belgrad und Pristina zu schaffen, zudem sollen wieder Züge zwischen Serbien und seiner Provinz rollen. Grenell kann auch für sich in Anspruch nehmen, dass Pristina nach erheblichem Druck aus Washington die im November 2018 eingeführten 100prozentigen Zölle auf serbische Produkte wieder zurückgenommen hat.

Die USA gehen dabei äußerst pragmatisch vor. Selbst ein Gebietsaustausch ist für Grenell nicht ausgeschlossen. Diese Idee war vor knapp zwei Jahren von Serbiens Präsident Aleksandar Vucic eingebracht worden. Vor allem Deutschland hat sich bisher strikt dagegen ausgesprochen; Berlin fürchtet, dadurch würden neue Konflikte auf dem Balkan entstehen, mit denen die EU dann umgehen müsste – nicht die USA.

Washington befindet sich in der Region, die von Berlin als Hinterhof betrachtet wird, in einem Konflikt mit der EU. Die USA unterhalten dort mit dem Camp Bondsteel einen der größten Militärstützpunkte in Europa. Gleichzeitig haben auch Russland und China ihr Engagement in den vergangenen Jahren verstärkt – sehr zum Ärger von Brüssel. Daher hat die EU in den vergangenen Wochen nicht nur auf diplomatischer Ebene ihren Anspruch auf den Balkan deutlich gemacht. Im Zuge der Coronakrise wurden mehrere hundert Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um mit den Folgen der Pandemie fertigzuwerden. Damit verbunden ist aber auch eine verstärkte Abhängigkeit. Bei Maas und Le Drian, die sich als »ehrliche Makler« präsentieren, heißt dies dann in bezug auf die gegenwärtige Lage: »Dabei werden wir an Ihrer Seite sein.«