Werkverträge sollen weg

Joerg Sarbach/dpa SPD-Politiker will Schluss machen mit der Klassengesellschaft bei Beschäftigten

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will das geplante weitgehende Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie auf alle Wirtschaftsbereiche ausweiten. »Wir kümmern uns jetzt um die Fleischindustrie. Aber das Ziel ist klar: Ich will, dass der Missbrauch von Leih- und Werkverträgen in allen Bereichen der Wirtschaft verboten wird«, sagte der Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonnabend. Gegenüber der Ausbeutung von Arbeitskräften dürfe es keine Toleranz geben.

Nach einer Häufung von Coronainfektionen bei zumeist ausländischen Beschäftigten in Schlachtbetrieben stehen das Konstrukt aus Sub- und Subsubunternehmern, aber vor allem die Arbeitsbedingungen und die Unterbringung in engen Sammelunterkünften in der Kritik. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch bereits Eckpunkte eines »Arbeitsschutzprogramms für die Fleischwirtschaft«, mit schärferen Kontrollen und höheren Bußgeldern beschlossen.

Mützenich sagte, er erwarte Hürden im Gesetzgebungsverfahren: »Für die SPD-Bundestagsfraktion kann ich garantieren, dass wir die Eckpunkte in ihrer jetzigen Form durch den Bundestag bringen wollen. Aber ich rechne mit Widerstand durch die Unionsfraktion.« (dpa/jW)