»Seebrücke« fordert Aufnahmeprogramm

Markus Scholz/dpa Solidarität mit Abstand: Teilnehmende der Kundgebung auf dem Hamburger Rathausmarkt

Vor dem Hamburger Rathaus zog ein großes Spruchband die Blicke auf sich: »Hamburg, übernimm Verantwortung: griechische Lager evakuieren«, lautete die Aufschrift. Rund 300 Demonstranten waren am Sonnabend vormittag dem Aufruf der Organisation »Seebrücke Hamburg« gefolgt, um hier die Evakuierung der Flüchlingslager auf den griechischen Inseln und ein Landesaufnahmeprogramm für mindestens 1.000 Geflüchtete zu fordern. Am überregionalen Aktionstag der »Seebrücke« gingen nach Angaben der Organisation in rund 40 deutschen Städten und weiteren 20 Kommunen Europas Tausende unter dem Motto »Leave no one behind« (»Lasst niemanden zurück«) für eine humane Flüchtlingspolitik auf die Straße. Zu den Protesten aufgerufen hatten auch 36 Bündnispartner der »Seebrücke«, darunter Pro Asyl, »Fridays for Future« und die Flüchlingsräte.

Im Gegensatz zu den ebenfalls am Wochenende in mehreren Städten durchgeführten Demos von »Coronaskeptikern« wurden bei denen der »Seebrücke« die Hygieneregeln beherzigt. So war auf dem Hamburger Rathausmarkt das Areal für die Kundgebung mit Flatterband abgesperrt. In diesem Bereich war auf den notwendigen Abstand mit Klebeband auf dem Boden aufmerksam gemacht worden, Ordner wiesen den Teilnehmern Plätze zu. Alle Demonstranten trugen Mund- und Nasenschutz. Die »Seebrücke Hamburg« hatte ursprünglich 900 Teilnehmer angemeldet. Ein Verbot der Demonstration hatte das Verwaltungsgericht gekippt, die Versammlungsbehörde war vor das Oberverwaltungsgericht gezogen. Dieses erlaubte am Freitag die Kundgebung, limitierte aber die Teilnehmerzahl auf 300 und bestätigte die Auflagen.

In seiner Ansprache erklärte Christoph Kleine, Sprecher von »Seebrücke Hamburg«, er sehe die Notwendigkeit der Regeln zwar ein. Mit Blick auf die Situation in Griechenland sei es aber dennoch »ein klein wenig absurd«, wie penibel ihm als Anmelder der Demonstration etwa vorgeschrieben worden sei, »wie breit die Korridore sein müssen«. Gleichzeitig müssten die Flüchtlinge in den griechischen Lagern unter katastrophalen Bedingungen leben, »dicht gedrängt« und der Infektionsgefahr ausgeliefert. Die deutschen Behörden sähen nicht dort hin, »wo Menschen wirklich gefährdet sind«, so Kleine.

Unter dem Beifall der Demonstranten forderte der »Seebrücke«-Sprecher den Hamburger Senat auf, für 1.000 Flüchtlinge ein Landesaufnahmeprogramm zu organisieren. »Der Platz ist da, die Solidarität auch – also, Hamburg, worauf wartest du?« rief er aus. Eine Vertreterin der Grünen Jugend schloss sich dem Appell an. Der »rot-grüne« Senat habe die Hansestadt zwar zum »sicheren Hafen« erklärt. Das reiche aber nicht, es müssten auch Taten folgen. Ein Sprecher des Hamburger Flüchtlingsrates kritisierte, die Stadt lasse die von ihr untergebrachten Flüchtlinge allein. In den Massenunterkünften sei die Ansteckungsgefahr hoch. Der Aktivist forderte eine »Entzerrung der Unterbringung«, etwa durch eine Öffnung von Hotels für Flüchtlinge.

In einer Pressemitteilung zog die Organisation eine positive Bilanz des Aktionstags. In mehr als 60 Städten Europas habe »vielfältige Aktionsformen« gegeben, um die gemeinsame Forderung deutlich zu machen: »Holt alle Menschen aus den Lagern!« Geflüchtete seien »dem Virus in Lagern und Sammelunterkünften schutzlos ausgeliefert, egal, ob nun in Griechenland, auf dem Balkan oder in deutschen Massenunterkünften«, erklärte Sebastian Koch, Sprecher der Organisation. Der »viel beschworene Solidaritätsbegriff« müsse für alle gelten. Es sei eine »Schande für Europa«, dass »der Tod unzähliger Menschen tatenlos in Kauf genommen wird«.