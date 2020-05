»Gemeinschaft mit geteilter Zukunft«

Ding Lin/XinHua/dpa Volles Haus in Chinas Großer Halle des Volkes: Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses am 24. Mai in Beijing

Chinas Außenminister Wang Yi hat die zunehmenden Attacken der westlichen Mächte gegen Beijing verurteilt und zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Covid-19-Pandemie aufgerufen. Es sei »niemals so deutlich gewesen« wie seit der rasanten weltweiten Ausbreitung des Virus, dass »die Menschheit eine Gemeinschaft mit einer geteilten Zukunft« sei, sagte Wang am Sonntag auf einer Pressekonferenz am Rande der Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses. »Mit dem Finger auf andere zu zeigen«, ihnen die Schuld zuzuschieben, helfe nicht, die Probleme zu lösen, erklärte der Minister mit Blick auf die anhaltenden Bestrebungen in den Vereinigten Staaten und in Westeuropa, die Volksrepublik für die Pandemie verantwortlich zu machen: »Alle Nationen leben im selben globalen Dorf.«

Der Kampf gegen die Covid-19-Pandemie steht bei der diesjährigen Plenarsitzung des Parlaments im Zentrum der Debatte. »Die Epidemie ist noch nicht vorüber«, hatte Ministerpräsident Li Keqiang am Freitag gewarnt und angekündigt, Maßnahmen zur »Vorbeugung und Kontrolle« des Virus müssten auch in Zukunft einen zentralen Stellenwert besitzen. China habe für die erfolgreiche Eindämmung des Virus einen immensen Preis bezahlt – doch das sei »ein Preis, den wir bezahlen müssen, und ein Preis, der es wert ist, bezahlt zu werden«. Mit seinem entschlossenen Kampf gegen eine zweite Welle der Pandemie setzt sich Beijing dezidiert von den Vereinigten Staaten ab, deren Präsident Ende vergangener Woche öffentlich ankündigte, es werde, sollte es in den USA zu einer solchen zweiten Welle kommen, keinen zweiten Lockdown geben. Aufgrund der Gefahr einer zweiten Welle verzichtete Li erstmals darauf, für die Wirtschaft ein konkretes Wachstumsziel zu benennen, verlangte aber verdoppelte »Anstrengungen, um die durch das Virus bedingten Verluste zu minimieren« und die Entwicklungsziele für das laufende Jahr zu erreichen. Ursprünglich war geplant, im Jahr 2020 die Wirtschaftsleistung gegenüber 2010 zu verdoppeln und die Armut im Land auszurotten. Das erste Ziel wird vermutlich ein Jahr später erreicht; die zweite Aufgabe könnte, so scheint es, trotz aller Widrigkeiten pünktlich erfüllt werden.

Ein zweiter Schwerpunkt der Plenarsitzung kristallisiert sich auf dem Feld der Außenpolitik heraus: Die verstärkten Aggressionen des Westens, insbesondere der USA, fordern Reaktionen heraus. Das betrifft zum einen Hongkong, wo im vergangenen Jahr Demonstranten in großem Maße öffentliche Infrastruktur verwüstet, dabei immer wieder Festlandschinesen angegriffen und zuweilen auch die Abspaltung der Sonderverwaltungsregion von der Volksrepublik gefordert hatten. Die westlichen Mächte hatten die Proteste lauthals befeuert und zum Teil direkt unterstützt. Der Volkskongress soll diesen Destabilisierungsversuchen nun einen Riegel vorschieben, um dem täglich aggressiver werdenden Westen, vor allem den Vereinigten Staaten, einen höchst sensiblen Hebel im globalen Machtkampf zu nehmen. Dazu soll er in Kürze Gesetze gegen Separatismus, Subversion, Terrorismus sowie ausländische Einmischung in Hongkong beschließen. Ministerpräsident Li hob in seiner Rede wie üblich den Einsatz für die Wiedervereinigung mit Taiwan hervor, ließ diesmal in diesem Zusammenhang aber das Beiwort »friedlich« aus – womöglich eine Reaktion auf die seit einiger Zeit steigende Zahl von Verstößen der Trump-Administration gegen die »Ein-China-Politik«. Erneut wird auch der Militäretat erhöht, um 6,6 Prozent; das ist freilich weniger als in den vergangenen Jahren, und damit liegt das Streitkräftebudget immer noch bei nur wenig mehr als einem Viertel der US-Militärausgaben – auch dann, wenn man auf beiden Seiten verdeckte Rüstungsposten in die Rechnung einbezieht.

Dessen ungeachtet warb Außenminister Wang gestern erneut für eine Zusammenarbeit auch mit den Vereinigten Staaten. »Sowohl China als auch die USA werden durch Kooperation gewinnen, aber durch Konfrontation verlieren«, konstatierte er und versuchte, die eskalierenden US-Aggressionen ein wenig herunterzuspielen. Nichts spricht freilich dafür, dass Washington darauf positiv reagieren wird. Ergänzend plädierte Wang dafür, die Europäische Union solle die Volksrepublik nicht »als Rivalen«, sondern als »strategischen Partner« betrachten. Tatsächlich wäre es für Beijing sehr vorteilhaft, gelänge es, einen endgültigen Schulterschluss zwischen der EU und den USA im globalen Machtkampf zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern. Zugleich kündigte Wang an, Beijing werde bei seinem Bemühen, »Verleumdungen und Attacken« seitens »gewisser Länder« abzuwehren, eng mit Moskau zusammenarbeiten: »China und Russland haben gemeinsam eine uneinnehmbare Festung gegen das ›politische Virus‹ errichtet und die Stärke der bilateralen strategischen Koordinierung demonstriert«. Mit Blick auf Schadensersatzforderungen wegen angeblicher chinesischer Verantwortung für die Pandemie, wie sie vor allem in den USA erhoben werden, warnte der Minister: »Wenn irgendein Land Chinas Souveränität und Würde verletzen will«, dann mache derjenige sich, so der Minister, Illusionen. Denn schließlich sei China »nicht mehr das Land, das es vor 100 Jahren war«.