Recht auf B-Probe

Köln. Der mexikanische Radprofi Luis Villalobos vom US-amerikanischen Rennstall EF Pro Cycling ist wegen eines positiven Dopingtests vorläufig suspendiert worden. Das teilte der Radsportweltverband UCI am Montag mit. Der 21jährige war am 25. April 2019 von der mexikanischen Antidopingagentur getestet worden. In der Probe, die von der Weltantidopingagentur (WADA) reanalysiert worden war, wurde ihm das Wachstumshormon GHRP-6 nachgewiesen. Villalobos hat das Recht, die Eröffnung und Analyse der B-Probe zu beantragen und dem Prozedere beizuwohnen. (sid/jW)