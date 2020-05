Abgeschottet im Hotel

Berlin. Die Basketballbundesliga (BBL) kann ihr geplantes Finalturnier mit zehn Mannschaften in München austragen. Wie die bayerische Staatsregierung am Dienstag mitteilte, genehmigten die zuständigen Behörden das am 7. Mai von der Liga eingereichte Hygiene- und Sicherheitskonzept. In München soll demnach ab Anfang Juni innerhalb von drei Wochen der Meister ausgespielt werden. Während des Turniers leben Spieler und Betreuer abgeschottet in einem Hotel. (sid/jW)