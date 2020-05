Protest gegen Annexionspläne

Die Ärzteorganisation IPPNW forderte am Dienstag die Einhaltung der Menschenrechte wie des Völkerrechts in Palästina und Israel und verurteilte die drohende Annexion von Teilen des Westjordanlandes:

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW hat Außenminister Heiko Maas in einem Brief aufgefordert, die Pläne der neuen israelischen Regierung zur Annexion von Teilen des Westjordanlandes als eklatanten Völkerrechtsbruch zu kritisieren. Die Bundesregierung solle sich für einen tragfähigen Frieden einzusetzen, der die Positionen beider Konfliktparteien respektiert und für beide annehmbare Kompromisse enthält. Waffenlieferungen nach Israel sollten gestoppt werden. Die IPPNW erinnert daran, dass das EU-Israel-Assoziierungsabkommen wie alle anderen Vereinbarungen der EU mit den Mittelmeeranrainerstaaten als wesentlichen Bestandteil eine Menschenrechtsklausel beinhaltet: Gemäß Artikel zwei müssen alle Partner der EU die Menschenrechte und demokratische Prinzipien respektieren.

»Wir verurteilen diesen neuen Schritt der israelischen Regierung, einseitig Fakten zu schaffen Die israelischen Siedlungen im Westjordanland sind nach dem Völkerrecht illegal und stellen ein Hindernis dar für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern«, erklärt Susanne Grabenhorst, Kovorsitzende der IPPNW. (…) Die militärische Besatzung der syrischen Golanhöhen, des Gazastreifens und des Westjordanlands einschließlich Ostjerusalems ist seit 1967 ein Ausdruck der Machtasymmetrie und ein wesentlicher Faktor im Nahostkonflikt. (…)

Die Organisation Seebrücke rief am Dienstag gemeinsam mit weiteren Initiativen und Organisationen für den 23. Mai zu einer großen Kundgebung auf dem Hamburger Rathausmarkt auf:

Unter dem Motto »Leave no one behind – evacuate now!« soll die Kundgebung der Forderung nach einer Evakuierung aller Lager für geflüchtete Menschen und einem Landesaufnahmeprogramm für mindestens 1.000 Menschen in Hamburg Nachdruck verleihen. Die Polizei Hamburg hat der Anmeldung die unter den gegenwärtigen Coronaregeln notwendige Ausnahmegenehmigung verweigert und die Kundgebung damit verboten. Hiergegen legt die Seebrücke Widerspruch und Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Hamburg ein. »Die Lager in Griechenland, aber auch die Massenunterkünfte hierzulande müssen evakuiert werden. Das ist ein Gebot des Infektionsschutzes und der Humanität. Deshalb fordern wir ein Landesaufnahmeprogramm in Hamburg für mindestens 1.000 Menschen«, erklärt Christoph Kleine von der Seebrücke Hamburg den Anlass der Kundgebung. (…)

Die Seebrücke grenzt sich scharf von den Aktionen der Coronaleugner und Verschwörungsideologen ab: »Diese rechtsoffenen und verantwortungslosen Aktionen wollen Egoismus und Schutz für niemanden. Wir wollen Solidarität und Schutz für alle. Die aktuellen Coronafälle sowohl in den Unterkünften von Schlachthofbeschäftigten als auch in Asylerstaufnahmeeinrichtungen zeigen: Die Infektionsgefahr geht von einer beengten Unterbringung unter bewusster Missachtung aller empfohlenen Abstands- und Hygieneregeln aus«, so Christoph Kleine weiter. Die Seebrücke ist optimistisch, in dem anstehenden juristischen Verfahren die Kundgebung auf dem Rathausmarkt durchsetzen zu können.