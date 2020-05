»Unser Appell an die Politik: Wir wollen arbeiten und helfen«

REUTERS/Susana Vera In Spanien könnten viele in Krankenhäusern helfen, die es aber wegen fehlender Aufenthaltstitel nicht dürfen

Auch wenn die spanische Regierung zuletzt Lockerungen der Ausgangsbeschränkung verkündete, hat die Coronakrise das Land nach wie vor im Griff. Nun meldet sich die Initiative »Sanitarios Inmigrantes Solidarios« zu Wort. Wer steht dahinter?

Wir sind eine Gruppe von zurzeit 185 Fachkräften und Ärzten aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens, die zwar in Spanien leben, hier aber nicht arbeiten dürfen. Wir haben uns spontan zusammengetan, um Menschen zu helfen, die uns brauchen. Ich persönlich war nur in das Land gekommen, um Angehörige zu besuchen, wurde dann aber von der Coronakrise überrascht. Eigentlich wohne ich in Deutschland. Da es plötzlich nur noch sehr wenige, dazu extrem teure Flüge zurück gab, blieb ich in Spanien. Seit einigen Jahren arbeite ich im Einzelhandel, war davor aber viele Jahre lang als Krankenpflegerin tätig. Deshalb wollte ich auch in Barcelona, wo ich mich seit einiger Zeit befinde, freiwillig helfen. Allerdings wurde meine Qualifikation nicht anerkannt, die spanische Bürokratie stoppte mein Vorhaben.

Was macht Ihre Initiative genau?

Wir informieren über Schutzmaßnahmen gegen das Virus, verteilen Lebensmittel und Masken. Spenden bekommen wir keine, sondern machen das auf freiwilliger Basis und bezahlen alles selbst. Wir konnten aber schon Sachspenden entgegennehmen, etwa Lebensmittel, Kleidung oder Babyprodukte wie Windeln oder Milch, die besonders teuer sind. Die »Gewerkschaft der Straßenhändler« (jW berichtete) näht viele der Masken, die wir dann kostenlos verteilen. Unsere Gruppen gibt es in Madrid, Valencia sowie in Barcelona

Wir versuchen, den Menschen ihre Sorgen zu nehmen. Viele trauen sich nicht zum Arzt, weil sie hohe Behandlungskosten fürchten oder, wenn sie keinen sicheren Aufenthaltsstatus in Spanien haben, Angst vor der Polizei haben. Allerdings ist die Gesundheitsversorgung in diesem Land auch für Migranten ohne Papiere kostenlos, und die Krankenhäuser rufen nicht die Polizei, wenn sie illegalisierte Migranten behandeln. Das wissen viele nicht. Wir begleiten auch ältere Menschen, die sich allein nur schwer oder gar nicht bewegen können, indem wir mit ihnen spazieren gehen oder für sie einkaufen.

Warum ist es so schwer, seine Berufsqualifikation in Spanien anerkennen zu lassen?

Der Anerkennungsprozess dauert zwischen acht und zwölf Monaten. Ärzte müssen dazu dem Berufsverband beitreten, was noch einmal zwei bis drei Monate dauert. Das sind Zeiträume, die angesichts der jetzigen Krise absurd erscheinen. Unser Appell an die Politik: Wir wollen arbeiten und helfen! Wir wissen, dass sich viele Kollegen in Spanien in derselben Situation befinden. Wenn man keine Aufenthaltserlaubnis hat, kann man auch nicht arbeiten.

Sie fordern demnach ein Bleiberecht in Spanien?

Das spanische Ausländerrecht sieht vor, dass in Ausnahmesituationen eine Residenzerlaubnis an diejenigen erteilt werden kann, die zur Bewältigung der Krise beitragen können. Zurzeit werden wir hier dringend gebraucht, aber wir haben leider bisher keine offizielle Reaktion auf unsere Initiative bekommen. Wir waren in der Presse, haben Briefe an die spanische Regierung und den König geschrieben. Allerdings scheint der politische Wille zu fehlen.

Spanien könnte von den anderen europäischen Staaten lernen, denn in Portugal und Italien ist bereits passiert, was wir hier fordern. Die rund 600.000 Migranten in Spanien, die keine gültigen Papiere haben, warten nur darauf zu arbeiten und würden mit ihrem Einkommen auch noch Steuern zahlen. Viele der Migranten haben zuvor sehr hart in ihren Heimatländern gearbeitet, um überhaupt auswandern zu können. Sie studierten, sparten oder trennten sich von ihren Kindern, damit diese eine Zukunft haben können. Was wir wollen, ist kein Mitleid, sondern die Durchsetzung unserer Rechte.